رژیم صهیونیستی یک شهروند لبنانی را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی نیروهای پاسدارصلح بین المللی مستقر درجنوب لبنان (یونیفل) درگفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : نیروهای اسرائیلی به یونیفل گفته اند که آنها یک مرد را روز جمعه در نزدیک حصار امنیتی درشرق روستای "حولا" بازداشت کرده اند.

این سخنگو افزود : فکر می کنیم که این فرد بازداشت شده از اتباع لبنان باشد وما موضوع را برای روشن شدن ماجرا از نزدیک پیگیری می کنیم. وی درعین حال توضیح نداد که این شهروند لبنانی درکدام سوی حصار امنیتی بازداشت شده است.

این درحالیست که منابع امنیتی لبنان با مشخص کردن هویت این فرد گفتند که وی "محمود حسین الحاج" از ساکنان حولا است و به هنگام جمع آوری تکه های آهن آلات در نزدیک مرز توسط نظامیان اسرائیلی ربوده شده است.

سازمان ملل متحد خطی مرزی را موسوم به "خط آبی" میان لبنان و فلسطین اشغالی ترسیم کرده است.