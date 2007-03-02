استقرار رادارهای آمریکا در قفقاز امنیت روسیه را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رویتر و ریانووستی، "آناتولی کورنوکف" فرمانده سابق نیروی هوایی روسیه گفت : من نمی توانم بگویم که آمریکا چه نوع سیستمی را مستقر خواهد کرد، درهرحال منطقه جنوبی روسیه در برد این رادارها خواهد بود و سبب نگرانی ما می شود.

آمریکا ابراز علاقه کرده است تا علاوه بر اروپا، رادارهایی نیز درمنطقه قفقاز مستقر کند.

"هنری اوبرینگ" فرمانده آژانس دفاع ضد موشکی آمریکا گفته است که "برای آمریکا بد نبود اگر می توانست رادار ضد موشکی خود را در یکی از مناطق قفقاز مستقر کند".

این ژنرال روسی در این باره افزود : ممکن است آمریکایی ها آن را در گرجستان یا آذربایجان مستقر کنند و این بدان سبب است که این کشورها به عنوان هدف بالقوه برای موشکهای ایرانی هستند.

همچنین درهمین رابطه ژنرال "ولادیمیر میخائیلف" فرمانده فعلی نیروی هوایی روسیه اعلام کرد که استقرار احتمالی رادار ضد موشکی آمریکا به هیچ عنوان بر توان دفاعی کشور تاثیر نخواهد گذاشت.

میخائیلف گفت : "بگذارید مستقر کنند بالاخره این مشکل آنهاست. متاسفانه درباره استقرار تجهیزات سیستم های دفاع ضد موشکی آمریکا حتی در کشورهایی مانند اوکراین و دیگر کشورهای عضو شوروی سابق صحبت می شود".

وی افزود که روسیه تدابیر لازم برای پاسخ متناسب بر این گونه استقرارها را دارد.

چندی است که استقرار سامانه دفاع ضد موشکی و رادارهای مراقبت آمریکا در اروپای شرقی و منطقه قفقاز که هر دو منطقه از مناطق تحت نفوذ روسیه به شمار می رود سبب اختلاف بین مسکو و واشنگتن شده است.

آمریکا چندی پیش ازلهستان و جمهوری چک تقاضا کرده بود تا اجازه دهند سیستم سپر موشکی خود را در این کشورها نصب کند و این کشورها نیز تا حدی با این درخواست موافقت کرده اند اما این اقدام آمریکا و چراغ سبز لهستان و چک به درخواست کاخ سفید با عکس العمل و انتقاد روسیه مواجه شده است.

ایالات متحده هدف ازاستقرار چنین سیستمی را مقابله با تهدیدهای موشکی ایران و کره شمالی عنوان کرده، اما روسیه و اوکراین بر این باورند که این دو کشور از چنین توانی که بتوانند آمریکا را تهدید کنند برخوردار نیستند و به زعم مقامات درمسکو این سیستم با هدف کنترل توانایی موشکی روسیه صورت می گیرد.

در همین رابطه و در اظهار نظری دیگر، "احمد بلال اف" معاون اول رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع و ارتباط با هموطنان مجلس دوما معتقد است که درگیر نمودن اوکراین و کشورهای منطقه قفقاز به برنامه ایجاد و استقرار تجهیزات سیستم های ضد موشکی آمریکایی ممکن است که به بحران سیاست داخلی در این کشور ها منجر شود.

به گفته وی جنجالی که سال گذشته در کریمه رخ داد و تظاهرات بعدی مخالفت با مانور نظامی آمریکا-اوکراین گواه آن است.

وی در مصاحبه ای با نووستی تاکید کرد: "نمونه اوکراین به خوبی نشان می دهد که امروز در اجتماع قطب های مختلفی در مورد روابط همکاری با ناتو وجود دارد".

به عقیده احمد بلال اف؛ تسریع حل این مسئله بدون توجه به عدم وحدت آرای عمومی و عدم آمادگی مسلم اکثریت از حمایت چنین پیشنهاداتی فقط به حادتر شدن اوضاع داخلی در این کشورها و یا در کل منطقه منتهی خواهد شد.

بلال اف تاکید کرد: "بدون تردید چنین شرایطی به نفع آمریکایی ها نبوده و برعکس مشکلات اضافه برای آنها ایجاد کرده و سیستم امنیت آمریکا را وابسته تر می سازد".

پیشتر"جان رود" معاون وزیر خارجه آمریکا در مسائل منع گسترش و امنیت بین المللی اوکراین را به فهرست کشورهایی اضافه نمود که به هرحال در کار ایجاد سیستم های ضد موشکی درگیر خواهند شد.