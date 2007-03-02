شانس قهرمانی در لیگ برتر را از دست داده ایم / با دنیزلی قهرمان جام حذفی می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که پس از دیدار با سایپا در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: پرسپولیس بازی زیبایی را در این دیدار به نمایش گذاشت و این موضوع نشان می دهد که این تیم با مشکل فنی مواجه نیست، به همین دلیل قصد نداریم دنیزلی را برکنار کنیم.

وی ادامه داد: همه شاهد عملکرد پرسپولیس در این دیدار بودند، ضمن اینکه حضور زیاد تماشاگران در استادیوم آزادی نشاندهنده رضایت آنها از نحوه بازی پرسپولیس است.

انصاریفرد همچنین درمورد عملکرد این تیم تاکید کرد: تیم پرسپولیس بهترین بازی ها را در لیگ برتر به نمایش گذاشته است اما از لحاظ نتایج به نیمی از حق خود نرسیده است.

وی در مورد شانس قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر اضافه کرد: به طور حتم با کسب این نتیجه شانس خود را برای قهرمانی در لیگ برتر از دست داده ایم ولی سعی می کنیم در دیدارهای باقیمانده با ارائه بازی های آبرومندانه، نتایج قابل قبولی را بدست آوریم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: از امروز برای موفقیت در جام حذفی تمرکز می کنیم و تلاش می کنیم در آن جام به قهرمانی برسیم ضمن اینکه به کار دنیزلی اعتقاد دارم و می دانم پرسپولیس با هدایت این مربی می تواند قهرمان جام حذفی شود.

انصاریفرد درپایان درمورد دلایل عدم حضور دنیزلی درکنفرانس مطبوعاتی پایان مسابقه گفت: همه می دانند درصورت پیروزی یا شکست دنیزلی درکنفرانس مطبوعاتی شرکت می کند اما نمی دانم امشب چه اتفاقی افتاده است که او در محل برگزاری کنفرانس شرکت نکرده است.

دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و سایپا از هفته بیست و یکم لیگ برتر که در ورزشگاه آزادی برگزار شد با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.