بررسی کلیات بودجه 86 در صحن علنی مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی لایحه بودجه سال 86 کل کشور از امروز شنبه 12 اسفند، در نوبت های صبح و بعد از ظهر جلسه علنی خواهد داشت. ملاک کار نمایندگان همان گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه می‌باشد.

گفتنی است، از 24 بهمن تا کنون لایحه بودجه 86 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و برطبق آیین نامه داخلی مجلس، قرار است کمیسیون تلفیق پس از بررسی و تصویب ماده به ماده آن، لایحه بودجه را برای تصویب نهایی و رای گیری در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس تقدیم کند.

بر اساس ماده 108 آیین نامه داخلی مجلس ابتدا کلیات لایحه بودجه 86 را در 10 ساعت کاری بررسی و پس از تصویب کلیات وارد بررسی جزئیات خواهد شد.

در بررسی کلیات لایحه بودجه ابتدا 15 نماینده به عنوان موافق و 15 نماینده به عنوان مخالف هرکدام به مدت 20 دقیقه در خصوص کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه به ایراد سخن خواهند پرداخت، سپس دولت و مخبر کمیسیون تلفیق هرکدام یک ساعت وقت دارند تا به دفاع از لایحه بپردازند.



با تصویب کلیات بودجه 86، نمایندگان وارد شور دوم بررسی خواهند شد و تبصره‌ها را به ترتیب بررسی می‌کنند. نمایندگان در بررسی تبصره ها ابتدا بخش های درآمدها و سپس بخش هزینه‌ای را بررسی می‌کنند.

کمیسیون تلفیق تغییرات عمده‌ای را در لایحه دولت ایجاد نکرده و تغییرات، جزیی است که سقف بودجه را تغییر نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که در صحن علنی مجلس بیشتر همان لایحه دولت به تصویب برسد.