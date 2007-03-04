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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۵۶

/ گردشگری در نوروز 86 /

16 پست نوروزی آماده ارائه خدمات به مسافران خراسان جنوبی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای طرح راهنمای مسافران نوروزی ، 16 پست نوروزی به مسافران این استان خدمات ارائه خواهند داد.

مهدی علیزاده بیرجندی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: این طرح با هدف کمک به انجام سفری ایمن ، کمک به تامین آسایش و آرامش مسافرین و ترویج فرهنگ نوع دوستی و مهر ورزی در بین جوانان انجام خواهد شد.

 

وی با اشاره به مکان پست های جمعیت هلال احمر تصریح کرد: پستهای طرح راهنمائی مسافرین نوروزی خراسان جنوبی در مبادی ورودی و خروجی شهرها و در مجاورت اماکن تاریخی که از جاذبه های گردشگری برخوردار باشند قرار خواهند داشت.

 

علیزاده بیرجندی از ارائه خدمات 6 پست امدادی در ایام نوروز در این استان خبر داد و خاطر نشان کرد: این پستها خدمات امدادی ودر مانی وآمبو لانس را با همکاری اورژانس کشور به مسافرین نوروزی این استان ارائه خواهد نمود.

کد مطلب 455667

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