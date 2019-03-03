بسکتبال کردستان در ساحل آرامش/آسمان خراش ها در انتظار روزهای بهتر

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: درحالی که بسکتبال کردستان در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ یکی از قطب‌های کشور بود و تیم تراکتورسازی کردستان جزو پنج تیم مسابقات لیگ برتر کشور قرار داشت، اما در اواخر دهه ۸۰ تاکنون بسکتبال کردستان شرایطی تلخ و پر از یاس و ناامیدی را سپری می‌کند.

تغییرات متعدد و مختلف رئیس هیأت بسکتبال، بی برنامه گی و عدم حمایت از تیم‌ها و عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این ورزش مستعد در کردستان و همه و همه اینها باعث شد بسکتبال کردستان امروز در شرایطی بسیار بغرنج و نگران کننده قرار گرفته باشد.

در چند ماه گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان و کشمکش‌های بسیاری که بین رئیس سابق هیأت و اعضای مجمع هیئت بسکتبال کردستان وجود داشت، با روی کار آمدن صباح قریشی به عنوان سرپرست هیئت بسکتبال استان کردستان، روزنه‌های امید و آرامش برای توسعه و ارتقای جایگاه بسکتبال کردستان پدیدار شد.

روز گذشته نیز انتخابات هیئت بسکتبال استان کردستان برگزار شد و صباح قریشی با رأی اعضای مجمع به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد و براساس برنامه‌هایی که اعلام شده آسمان خراش‌های کردستانی باید چشم انتظار روزهای بهتر و روشنی برای بسکتبال کردستان باشند.

مجمع انتخابات هیئت بسکتبال استان کردستان در حالی در سنندج برگزار شد که قرار بود، مجمع به ریاست طباطبایی رئیس فدراسیون برگزار شود ولی به علت شرایط بد جوی و کنسل شدن پروازها به حامد جولایی مدیرکل ورزش و جوانان تفویض اختیار شد و در نهایت صباح قریشی تک کاندیدای این مجمع با کسب ۱۶ رأی و کل آرا مأخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت بسکتبال استان کردستان انتخاب شد.

این مجمع سومین انتخابات هیئت بسکتبال استان کردستان در چهار سال گذشته بود و پیش از این ایرج استاد نوروزی تصدی این هیئت را بر عهده داشت.

حال بسکتبال کردستان خوب نیست

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در حاشیه برگزاری مجمع انتخابات هیأت بسکتبال کردستان با تاکید بر این مهم که حال بسکتبال کردستان خوب نیست، به خبرنگار مهرگفت: جامعه بسکتبال کردستان باید دست به دست هم بدهند که این رشته را دوباره به روزهای آرمانی خود برگردانند.

حامد جولایی با بیان اینکه با یکدلی، همبستگی و اتحاد خانواده بزرگ بسکتبال کردستان می‌توان روزهای بحرانی این هیأت را پشت سر نهاد و جایگاه واقعی آن‌را دوباره احیا کرد، اظهارداشت: کردستان از دیر باز تاکنون مهد و قطب این رشته در ایران بوده و این رشته باید دوباره به روزهای آرمانی خود برسد.

وی با اشاره به اینکه این سومین انتخابات هیأت بسکتبال در چهار سال اخیر است، افزود: اینکه در این مدت سه انتخابات را در یک رشته برگزار می‌کنیم نارحت کننده است و امیدواریم این مجمع و انتخاب رئیس جدید بتواند ورزش بسکتبال را رونق بخشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به اینکه ورزش بسکتبال امروز کسی را می‌خواهد که بتواند این ورزش با قدمت را رو به جلو هدایت کند، ادامه داد: بسکتبال کردستان با توجه به پتانسیل مناسبی که دارد می‌تواند دوباره در اوج خود قرار گیرد.

جولایی با بیان اینکه رئیس هیأت قبلی این هیئت نتوانست اهداف بسکتبال را به خوبی جلو ببرد، یادآور شد: در سال جاری بسکتبال در این دیار در بحث استعدادیابی متأسفانه جایگاه خوبی نداشت که امید است مدیریت هیئت جدید بتواند این خلأ را پر کند.

بدون تعامل نمی‌توان جایگاه خوبی برای بسکتبال کردستان متصور شد

رئیس جدید هیأت بسکتبال استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فعالیت‌ها و برنامه‌های خود برای توسعه این رشته ورزشی، بیان کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های استان برای ارتقای بسکتبال کردستان از پایه استفاده کرد و امیدوارم با همدلی و تعامل با اعضای مجمع به این هدف مهم برسیم.

صباح قریشی گفت: استان کردستان ظرفیت‌های زیادی در رشته ورزشی بسکتبال دارد که با حفظ همدلی فعلی و خودداری از دنبال کردن حواشی، ارتقای این رشته ورزشی در استان کردستان میسر خواهد بود.

وی فعال کردن کمیته‌ها، هیأت‌های شهرستانی و راه اندازی لیگ استانی بسکتبال کردستان را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و افزود: تمامی توان خود را در کنار همراهی جامعه بسکتبال برای پیشرفت ورزش بسکتبال کردستان به کار می‌گیرم.

رئیس هیأت بسکتبال استان کردستان به راه اندازی لیگ داخلی استان اشاره کرد و اظهارداشت: توجه به رده‌های پایه، استعدادیابی و تعامل با آموزش و پرورش و شهرداری در اولویت کاری این هیئت قرار دارد و با توجه به اینکه هیئت بسکتبال بدون تعامل نمی‌تواند جایگاه خوبی را کسب کند، سعی می‌کنیم این کار را اولویت کاری خود قرار دهیم.

یکی از مهمترین چالش‌های بسکتبال کردستان در طول نزدیک به یک دهه اخیر وجود حاشیه‌های بسیار پیرامون این رشته ورزشی است و به همین دلیل تلاش برای رسیدن به ثبات و آرامش در این بخش یکی از مهمترین انتظارات فعالان و پیشکسوتان رشته ورزشی بسکتبال در استان کردستان است.

کردستان معدن وجود بازیکن در رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه بسکتبال است و به همین دلیل در صورت وجود برنامه ریزی مناسب و همچنین افزایش حمایت‌های مسئولان و مدیران متولی امر می‌توان در روزهای نه چندان دور آینده به اعتلای دوباره این رشته ورزشی پرطرفدار در استان کردستان امیدوار بود.

تلاش برای جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های پیشکسوتان و همچنین تلاش برای ارتقا زیرساخت‌های مناسب از جمله مهمترین نیازهای رشته ورزشی بسکتبال برای رشد و توسعه در استان کردستان به شمار می‌رود.