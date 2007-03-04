باید نایب قهرمان می شدیم / به اشتباهات داوری باختیم

سرمربی تیم تکواندو پاس پس از شکست برابر دانشگاه آزاد و از دست دادن قهرمانی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: خیلی راحت می توانستیم دانشگاه آزاد را شکست دهیم ولی متاسفانه همانند هفته گذشته اشتباهات محرز داوری مانع از آن شد. اشتباهاتی که در دیدارعبدالهی و سرآبادانی رخ داد و مانع از پیروزی سرآبادانی شد و همین نتیجه باعث باخت تیم ما شد.

اصغر رحیمی ادامه داد: مهدی احمدی همچون بازی رفت نفجم که عنوان قهرمانی جهان را یدک می کشد شکست داد. حسین تاجیک جوان هم توانست مهدی بی باک که سال 85 را با 4 مدال خوشرنگ پشت سرگذاشت را شکست دهد. نفرات ما با کمترین اختلاف باختند و با بیشترین اختلاف پیروز شدند.

سرمربی پاس با بیان اینکه مسئولین فدراسیون از مصاحبه های من ناراحت هستند اظهار داشت: من چیزی خلاف واقع نگفته ام ، برای تمام گفته های خود دلیل دارم و با مدرک ثابت می کنم. ما اگر دوم شدیم تنها به دلیل اشتباهات داوری در برخی تک بازی های تعیین کننده بود که همین تک بازی ها شرایط را تغییر داد. ضمن اینکه همین شرایط به نفع رقیب ما رقم خورد ، یک مورد در بازی با مس کرمان و یک مورد هم در رابطه با اعتراض سایپا به این دلیل است که می گویم همه شرایط برای قهرمان نشدن ما مهیا شده بود.

رحیمی درتوضیح بیشتر درمورد ضعف داوری گفت: ببینید سیستم نظارتی فعلی جوابگو نیست. داور وسط باید روی ضربه بازیکن ما که منجر به زمین خوردن حریف می شود شمارش کند ولی چنین نمی کند ، ناظر هم این اشتباه را قبول دارد ولی عکس العملی نشان نمی دهد، تنها در پایان همان مبارزه داور را از ادامه قضاوت محروم می کنند این محرومیت چه دردی از تیم ما که تضییع حق شده دوا می کند.

وی در مورد از دست دادن جام قهرمانی گفت: من در ابتدای فصل گفته بودم که تیم ما یکی ازسکوهای اول یا دوم را تصاحب می کند. الان هم قصد توجیه ندارم. ولی همان تک بازیها که اشاره کردم سرنوشت را تغییر داد. انشاء الله سال آینده با یک برنامه دقیق ومنظم در تمام رده های سنی کار را آغاز خواهیم کرد.