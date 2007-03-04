تغییر رنگ پوست بر اثر تابش آفتاب موجب پیری زودرس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، کرم ضد آفتاب پوست را در مقابل اثرات کوتاه مدت مثل آفتاب سوختگی محافظت می کند و با جلوگیری از آفتاب سوختگی حاد ، سبب پیشگیری از اثرات طولانی مدت آفتاب مانند سرطان پوستمی شود اما پیری زودرس را چندان به تعویق نمی اندازد.

انواع ضد آفتاب و ضد عرق به صورت ژل، کرم و اسپری و گاهی اوقات مخلوط لوسیون و ترکیبات دافع حشرات است.

متخصصان معتقدند که از ضد آفتاب ها باید به صورت مکرر استفاده شده و از تماس پوست با آفتاب در بین ساعت های 10 تا 16 یعنی ساعاتی که شعاع های نور خورشید قوی تر است ، پیشگیری شود.

بنابرهمین گزارش ، اشعه ماوراء بنفش حتی از ابر عبور می کند و به وسیله شن، آب، برف و حتی بتن منعکس می شود ؛ بنابراین ابر و آلودگی هوا نور را فیلتر نمی کند و افراد به اشتباه تصور می کنند که این نور نامرئی می تواند سبب آفتاب سوختگی و آسیب های پوستی شود.

در ضمن با توجه به اینکه تابش آفتاب یکی از علل اصلی ایجاد سرطان های پوست است که جزء شایع ترین سرطان در سنین 25 و 29 سالگی است ، ولی با عدم قرار گرفتن در مقابل اشعه خورشید به میزان زیادی قابل پیشگیری است.

دانشمندان عقیده دارند که آفتاب سوختگی می تواند ایمنی بدن را برای 24 ساعت بعد از تماس با آفتاب تغییر دهد.

همچنین ، تماس مکرر با اشعه ماوراء بنفش سبب آسیب بیشتر حتی در افراد سیاه پوست می شود.