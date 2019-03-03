احمد دانشگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته مجموعه چهار جلدی «دانشنامه فرش ایران» نوشته من و توسط مرکز ملی فرش ایران و انتشارات سبک زندگی منتشر شد. هم‌اکنون مشغول نگارش «فرهنگ بسامدی دانشنامه فرش ایران» هستم که پس از انتشار ضمیمه این مجموعه خواهد شد.

وی افزود: البته این فرهنگ بسامدی کتاب مستقلی است و می‌توان از واژه‌های آن در حوزه‌های دیگر هم استفاده کرد. ناشر این کتاب هم مرکز ملی فرش ایران است.

این پژوهشگر پیشکسوت ادبیات و هنرهای سنتی ایران در ادامه درباره لزوم انتشار فرهنگ‌های بسامدی چنین گفت: فرهنگ بسامدی میزان کاربرد کلمات زبان را بر حسب فراوانی وقوع آنها در یک پیکره زبانی که نماینده آماری زبان است، نشان می‌دهد. کلمات پربسامد و کم‌بسامد می‌توانند شاخص ارزشمندی برای پی بردن به مؤلفه‌های فرهنگی یک جامعه زبانی باشند. بر این مبنا معتقدم که تمام تمون زبان فارسی باید فرهنگ بسامدی داشته باشند.

دانشگر زبان فارسی را زبانی کاملی حتی برای واژگان مختص به ضرورت‌های زندگی مدرن خواند و ادامه داد: بسیاری از جوانان ما می‌گویند که زبان فارسی برای مفاهیم دنیای امروز کارآیی ندارد و قابلیت انتقال معنا و مطالب جدید را ندارد. به نظرم این جوان‌ها ادبیات کلاسیک ایران مثلاً «تاریخ بیهقی» را مطالعه نکرده‌اند و نمی‌دانند که در این منابع که سده‌ها پیش نوشته شده چه مطالب و چه دایره واژگانی وجود دارد؟

نویسنده کتاب «دانشنامه فرش ایران» اضافه کرد: اگر ما برخی واژگان فنی متعلق به فرهنگ مغرب زمین را کنار بگذاریم، خواهیم دید که ادبیات کلاسیک ایران و متون گذشته مشحون از لغات، واژگان و مفاهیمی است که به کار شرایط و زندگی امروز می‌آید. فرهنگ بسامدی این کارآیی را دارد که که مطالب موجود در زبان فارسی و واژگان و مفاهیم را عیان کرده و در اختیار جوانان بگذارد.

دانشگر گفت: من پیشتر فرهنگ بسامدی اشعار پروین اعتصامی را کار کرده بودم. به نظرم انتشار این فرهنگ‌ها بهترین پاسخ برای کسانی است که اعتقاد دارند زبان فارسی توان پاسخگویی به علوم و مطالب جدید در جامعه را ندارد.

احمد دانشگر متولد ۱۳۱۲ در تهران، تحصیلات آکادمیک خود را در رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه تهران انجام داده است. آخرین کتاب منتشر شده او «فرهنگنامه گویش اهالی تربت حیدریه» نام دارد که در زمستان گذشته (۱۳۹۶) منتشر شد. پیش از آن هم مجموعه چهارجلدی «دانشنامه فرش ایران» منتشر شده بود.

«دیوان پروین اعتصامی؛ به انضمام فرهنگ بسامدی اشعار»، «فرش ایران را بشناسیم»، «فرهنگ جامع فرش یادواره»، «فرهنگ لغات فارسی نوین»، «شعر دیروز شعر امروز: گزیده‌ای از دوازده قرن شعر فارسی و خیزش‌های آن»، «شخصیت‌های نامی جهان اندیشه و عرفان»، «۲۷ مقاله درباره فرش دستباف ایران»، «دولت قرآن: برداشتهای صریح حافظ از قرآن کریم» و… از دیگر کتاب‌های منتشر شده احمد دانشگر است.