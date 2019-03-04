کسب تجربه وزارت خارجه تا تغییر دیدگاه به آمریکا بسیار پرهزینه بود

حسین کنعانی مقدم عضو شورای مرکزی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارت اخیر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اینکه دولت اوباما در اجرای برجام کارشکنی و بدعهدی میکرد (اینجا بخوانید) گفت: رویکرد وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به آمریکا و دولتهای آن مقداری واقع بینانهتر شده است. سابق بر این دستگاه دیپلماسی به سیاستهای آمریکا اعتماد میکرد و مشکلات را تنها در دولت اخیر آن میدید ولی اخیراً به این نتیجه رسیده که آمریکاییها چه دموکراتها و چه جمهوری خواهان هر کدام که بر سر کار میآیند به دنبال آن هستند که با حفظ منافع ملی خود اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی در حد براندازی مدیریت کنند.
وی افزود: سابق برخی گمان میکردند که آمریکاییها به فکر تغییر در ایران هستند اما امروز متوجه شدهاند که آمریکا به دنبال براندازی است. امروز مسئولین دولت به این قطعیت رسیدهاند و به بدعهدی آمریکاییها واقعبینانهتر نگاه میکنند. پیش از این در داخل کشور مقاومتهایی در مورد کمکهای ایران به جبهه مقاومت وجود داشت ولی امروز خود وزارت امور خارجه به صف مقاومت پیوسته است.
این کارشناس مسائل بینالملل همچنین افزود: البته ما زمانهای طلایی را در این مدت از دست دادهایم تا برخی در کشور به این باور برسند که با برجام نمیتوان مشکلات را حل کرد و میز مذاکره قبله آمال ما نیست. حال از آن جنبه که هرگاه از ضرر برگردیم، منفعت کردهایم ما این تغییر موضع وزارت امور خارجه را به فال نیک میگیریم. این تجربه تلخ، سنگین و پرهزینه بود و انشاالله که از این تجربه عبرت بگیریم و کمتر به لبخند آمریکاییها توجه کنیم.
وی ضمن اشاره به برخی از هزینههای به دست آوردن این تجربه عدم اعتماد به آمریکاییها گفت: در این بازه زمانی میتوانستیم بسیاری از موضوعات هستهای را پیش ببریم و به همین دلیل مذاکرات آن را متوقف کردیم.
کنعانی مقدم گفت: در موضوع اقتصاد هم دولت سعی کرد بر اساس این موضوع که تحریمها برداشته خواهد شد، برنامههای اقتصادی خود را پیش ببرد که عملاً این اتفاق نیفتاد و ما بسیاری از فرصتهای اقتصادی خود را از دست دادیم. امروز ما دچار نوعی جنگ اقتصادی هستیم که به علت اعتماد بیش از اندازه به اقدامات آمریکا و اروپا بوده و هست. دولت اگر موضوع اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده بود امروز جنگ اقتصادی به داخل مرزهای ما کشیده نمیشد.
نظر شما