فریبرز عسکری ضمن بیان مطلب فوق با خبرنگار مهر افزود: رقابتهای کیش به لحاظ کمی شاید با حضور نفرات کمتری برگزار شد ولی شرایط کیفی مناسبی داشت و مبارزات سطح بالایی را شاهد بودیم و تکواندوکاران نیز در مسیر کسب سهمیه المپیک هم ۴۰ امتیاز ارزشمند کسب کردند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: اولویت برنامه‌های کادر فنی حضوری موفق در رقابتهای قهرمانی جهان است و به همین دلیل تغییری در روش آماده سازی تیم ایجاد نشد و با ۷۰ تا ۸۰ درصد آمادگی اعضای تیم در این مسابقات شرکت کرده بودیم که شاهد بودیم تکواندوکاران یک محک جدی خوردند و در کل به اهداف مورد نظر رسیدیم.

وی در خصوص فرزان عاشورزاده هم گفت: یکی از نکات جالب این رقابتها برگشت فرزان بود که با کسب مدال طلای وزن ۵۸- کیلوگرم ثابت کرد هنوز هم مدعی جدی این وزن است و خوشحالم که این جوان خود را دوباره پیدا کرد و با حضور در اردوی تیم ملی شانس خودش در مسابقات درون اردویی برای رسیدن به ترکیب اصلی امتحان کند.

عسکری در خصوص ارزیابی وزن به وزن خود از این رقابتها گفت: از میان سه تورنمنتی که قرار بود در کیش برگزار شود، جام باشگاه‌ها و جام ریاست فدراسیون جهانی را پشت سر گذاشتیم و باید منتظر جام فجر باشیم تا در خصوص عملکرد تکواندوکاران در اوزان مختلف ارزیابی دقیق‌تری داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی در واکنش به مبارزات درخشش مهران برخورداری جوان گفت: مهران در جام ریاست فدراسیون جهانی و در وزن ششم عملکرد خوبی داشت و او را در جام فجر نیز نظر داریم. در کل به هر جوانی که ثابت کند موفقیتش اتفاقی نیست، اعتماد می‌کنیم و به اسم و سن توجهی نداریم.