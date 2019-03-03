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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

روایت مجازی؛

واکنش‌های طنزآلود مردم به نفوذ اطلاعاتی در آمدنیوز

واکنش‌های طنزآلود مردم به نفوذ اطلاعاتی در آمدنیوز

واکنش کاربران فضای‌مجازی به مستند «ایستگاه پایانی دروغ» که مربوط به نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به رسانه‌های ضدمردمی است را می‌خوانید.

مجله مهر: بعد از پخش مستند پر سر و صدای «ایستگاه پایانی دروغ» و افتادن روح الله زم به عنوان ادمین کانال آمد نیوز در تله اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. این اتفاق با بازخورد کاربران در فضای مجازی رو به رو شد.

میم‌چه: ربع پهلوی اینقدر حقیره که روح الله زم هم تحقیرش میکنه ومیگه لیاقت بخشداری ودهیاری هم‌نداره:)

Mohsen: همه مستند یه طرف اونجا که گفت ربع پهلوی هر شب خودش برا سان دیدن از ارتش آماده می‌کنه یه طرف.

F.mahmodzade‌: روح الله زم به بچه‌های اطلاعات می‌گفت عشقم ‏تازه بهشون عادت کرده بود که هر شب حرف بزنه باهاشون ‏اگه دیدید پست‌های شکست عشقی میذاره بهش حق بدید.

ریشو: هر وقت ناامید شدی به این فکر کن که رضا پهلوی هنوز امید داره برگرده ایران تازه هرشب تمرین هم می کنه

متفکر فیلسوف: مستند ⁧ #ایستگاه_پایانی_دروغ⁩ رو ببینید و بگید: سپاس خدایی را که دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داد...

ساسان سروش: ‏الان ⁧ #ایستگاه_پایانی_دروغ⁩ رو دیدم. این پسره کی بوده این طوری زم رو مضحکه کرده؟ یه جاش زم می‌گفت ربع پهلوی شب‌ها تو خونه راه میره توهم سان دیدن از ارتش میگیره: -)) چه‌ها که نگفت.چه‌ها که نگفت…سؤالم اینه که اگه زم و ربع پهلوی لیدرن، بدنه چه شکلیه؟

سیدمهدی موسوی: روح الله زم جز معدود کسایی هست که وقتی ازش بپرسی چی شد که این‌جوری شد؟! ‏واقعا میتونه بگه "کار خودشون" بوده.

پطروس مقدم: حساب کن نیروهای اطلاعاتی هروقت حوصله شون سر میرفته روح الله زم و سرکار میذاشتن دورهم می‌خندیدن این آدم واقعاً خدمت بزرگی به ایران کرده:)

سینوهه: هر جور فکر می‌کنم بعد از چهل سال این نباید وضع اپوزیسیون باشه ‏به نظرم کشورهای غربی مالیات مردمشون رو یه جای بهتر خرج کنن

کد مطلب 4557352

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    نظرات

    • RAIENIRAN ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
      1 0
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      نمیزارید ما حرف مونو تو این فضا تموم کنیم زرتی ارسال میشه
      • IR ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
        0 1
        شاید خیلی حرف ی زنیم ! خب شاید خیلی حرف دارید دیگه ! قد اینجا یادتون نره ! که چقده ؟ قد اینجا بگین فکر نمی کنم منتشر نشه . تمام
    • ناهید IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
      4 0
      پاسخ
      پدر آمدنیوز و درآوردید آفرین. ایکاش یه فکری هم به حال ایران میکردین حالا که اینقدزرنگید
    • احمدعلی یزدی IR ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      #ایستگاه_پایانی_دروغای خودمونم که دربیاد ! نظرات دیدنیه ! برا :"دیده" ها !
    • IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      الصف يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ،
    • IR ۰۱:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
      0 2
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      این نظرات فیک هستند از کدوم منبع ارسال کردید، لینک بدید. من بعد دیدن این مستند فکر دنبال کردن این شبکه افتادم، قبل دیدن مستند اصلا نمیشناختم.
      • mahdi IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
        2 0
        آره ما فیکیم ... تو خوبی .حتما دنبالش کن بهش اس بده قلب بفرست و زنگ بزن تا صبحم بگو اول تو قطع کن ...
    • محبوبه GB ۰۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
      1 0
      پاسخ
      باید بگم شیر مادرتون حلالتون ..دم اطلاعات گرم ...شیر مردان خاک پاک ایران ..باعث افتخارمون هستید....چهره این وطن فروشهای ریزه خوار کشور های غربی و عربی را نشان دادید ..خدا قوت

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