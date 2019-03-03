مجله مهر: بعد از پخش مستند پر سر و صدای «ایستگاه پایانی دروغ» و افتادن روح الله زم به عنوان ادمین کانال آمد نیوز در تله اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. این اتفاق با بازخورد کاربران در فضای مجازی رو به رو شد.
میمچه: ربع پهلوی اینقدر حقیره که روح الله زم هم تحقیرش میکنه ومیگه لیاقت بخشداری ودهیاری همنداره:)
Mohsen: همه مستند یه طرف اونجا که گفت ربع پهلوی هر شب خودش برا سان دیدن از ارتش آماده میکنه یه طرف.
F.mahmodzade: روح الله زم به بچههای اطلاعات میگفت عشقم تازه بهشون عادت کرده بود که هر شب حرف بزنه باهاشون اگه دیدید پستهای شکست عشقی میذاره بهش حق بدید.
ریشو: هر وقت ناامید شدی به این فکر کن که رضا پهلوی هنوز امید داره برگرده ایران تازه هرشب تمرین هم می کنه
متفکر فیلسوف: مستند #ایستگاه_پایانی_دروغ رو ببینید و بگید: سپاس خدایی را که دشمنان ما را از احمقها قرار داد...
ساسان سروش: الان #ایستگاه_پایانی_دروغ رو دیدم. این پسره کی بوده این طوری زم رو مضحکه کرده؟ یه جاش زم میگفت ربع پهلوی شبها تو خونه راه میره توهم سان دیدن از ارتش میگیره: -)) چهها که نگفت.چهها که نگفت…سؤالم اینه که اگه زم و ربع پهلوی لیدرن، بدنه چه شکلیه؟
سیدمهدی موسوی: روح الله زم جز معدود کسایی هست که وقتی ازش بپرسی چی شد که اینجوری شد؟! واقعا میتونه بگه "کار خودشون" بوده.
پطروس مقدم: حساب کن نیروهای اطلاعاتی هروقت حوصله شون سر میرفته روح الله زم و سرکار میذاشتن دورهم میخندیدن این آدم واقعاً خدمت بزرگی به ایران کرده:)
سینوهه: هر جور فکر میکنم بعد از چهل سال این نباید وضع اپوزیسیون باشه به نظرم کشورهای غربی مالیات مردمشون رو یه جای بهتر خرج کنن
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