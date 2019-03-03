عملکرد فومن در حوزه پسماند مطلوب نیست/پاکسازی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی فرمانداری فومن در جلسه مدیریت پسماند که شامگاه شنبه در سالن آیت الله بهجت فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد با تأکید بر اینکه باید با فراخوان زمینه را برای آموزش عمومی مردم در حوزه تفکیک زباله از مبدأ فراهم کنیم، اظهار کرد: آموزش یکی از تاثیرگذارترین راهکارها در هر اموری برای فرهنگ سازی است.

شاهین علیزاده همچنین با اشاره به بازدید از کانال آب راه فومن از گشت تا چهارراه قصاب علی سرای منتهی به این کانال افزود: متأسفانه طی این بازدید با منظره زشتی از دپوی زباله در حاشیه کانال مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه دپوی زباله به طبیعت زیبا و بکر شهرستان فومن آسیب زیست محیطی وارد می‌کند، تأکید کرد: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز همه مسئولان حوزه مدیریت پسماند باید پاکسازی معابر و حاشیه رودخانه‌ها را در دستور کار قرار دهند.

علیزاده با بیان اینکه باید از کمک سازمان‌های مردم نهاد و همچنین مشارکت‌های مردمی نیز بهره‌گیری شود، گفت: مشارکت مردم در هر اموری سبب حصول نتایج مثبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در شرایط عادی در شهر فومن ۲۷ تن زباله تولید می‌شود، بیان کر: در ایام تعطیل سال شاهد تولید ۴۰ تن زباله در شهر فومن هستیم که نیازمند برنامه‌ریزی بهتر برای کنترل این موضوع است.

علیزاده خواستار اهتمام اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران به ویژه در بخش مرکزی برای مدیریت پسماند و زباله در حوزه آب راه‌ها با همکاری امور آب فومنات شد، تصریح کرد: کم کاری برخی از دهیاران در حوزه پسماند سبب شده تا مشکلات زیست محیطی در سطح روستاها شاهد باشیم.

رودخانه‌ها و کانال‌های آب بدترین مناطق گسترش آلودگی‌های زیست محیطی

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن در ادامه این جلسه با بیان اینکه اولویت رئیس جمهور در چهار ساله دوم فعالیت دولت پیگیری مسائل زیست محیطی است، افزود: متأسفانه در شهرستان فومن در حاشیه راه‌ها و جاده‌ها شاهد دپوی زباله هستیم که نیازمند پاکسازی است.

اسدالله سعدی با بیان اینکه شهرداری باید در هنگام جمع آوری زباله آن دست از زباله‌های را جمع‌آوری کند که قابلیت بازیافت دارد، اظهار کرد: در حوزه تفکیک زباله در برخی از زمان‌ها شهرستان فومن در وضعیت مطلوبی نسبت به سایر شهرستان‌ها استان گیلان بوده که امروز نیز باید به همان سمت حرکت کنیم.

سعدی در ادامه با اشاره به پایش مستمر و روستاها، گفت: به رغم تلاش انجام شده از سوی دهیاران متأسفانه در برخی روستاها شاهد مشکلات زیست محیطی و دپوی زباله هستیم.

وی تأکید کرد: اعتقادی به برخورد قضائی با دهیاران خاطی در این زمینه نداریم بیشتر در این حوزه خواستار تعامل دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها هستیم.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن با بیان اینکه رودخانه‌ها و کانال‌ها بدترین نقاط شهرستان فومن از نظر دپوی زباله و آلودگی‌های محیط زیستی است، ادامه داد: وجود زباله در این مناطق آلودگی را با سرعت بیشتری انتشار می‌دهد.

عدم رعایت موارد بهداشتی از سوی رستوران‌ها سبب تجمع سگ‌های ولگرد

مدیر شبکه بهداشت و درمان فومن نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در صورت وجود هر گونه گزارشی مبنی بر وجود مشکلات بهداشتی به ویژه در حوزه پسماندهای عفونی در مطب‌های پزشکی اقدامات لازم انجام می‌شود، اظهار کرد: پایش های مستمر از رستوران‌ها و مراکز پخش غذا می‌شود در صورت مشاهده هر گونه مشکلی در ابتدا تذکر و سپس اقدام به پلمب محل می‌کنیم.

ابوالقاسم عظیم یکتا با اشاره به اینکه جولان سگ‌های ولگرد به یک معضل در شهر فومن تبدیل شده است، افزود: عدم رعایت موارد بهداشتی در زمینه زباله و دپوی آن در کنار محل رستوران یا مراکز توزیع غذا سبب تجمع سگ‌های ولگرد در این مناطق است که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه جمع آوری پسماند وظیفه انسانی است، گفت: متأسفانه در حوزه روستاها و همچنین شهر با مشکلاتی در زمینه بروز آلودگی‌های محیط زیستی مواجه هستیم.

جمع آوری ۴۰ درصد زباله تولیدی در شهر مالکوان فومن

شهردار ماکلوان در ادامه این جلسه میزان جمع‌آوری زباله در این شهر را بیش از ۴۰ درصد عنوان و اظهار کرد: بیشترین زباله در ایام تعطیلات سال و با حضور مسافران در شهر ماکلوان تولید می‌شود.

محمد علی صادقی همچنین به تله گذاری در مسیر رودخانه‌ها و کانال‌های آب این شهر اشاره کرد و گفت: این اقدام برای جمع آوری زباله بوده که گاهی اوقات با جاری شدن سیلاب و از بین رفتن تله‌ها دپوی زباله در مسیر آب مشکلاتی را برای شهر و منطقه ایجاد می‌کند.

شرایط سخت جمع آو ری زباله در ماسوله به دلیل بافت تاریخی آن

در ادامه این جلسه شهردار ماسوله نیز از انعقاد قرار داد با یک شرکت برای توزیع پاکت‌های کاغذی به جای کیسه‌های پلاستیک زباله در میان مغازه داران این شهرک تاریخی خبر داد و بیان کرد: امیدواریم در ایام تعطیلات نوروز شاهد استفاده از این پاکت‌ها از سوی گردشگران در هنگام خرید باشیم.

حسن آقاجانی با اشاره به اینکه نحوه جمع آوری زباله در شهرک تاریخی ماسوله به دلیل بافت قدیمی و خاص آن سخت است، تصریح کرد: با توجه به کمبود نیرو در این زمینه مأموران جمع آوری زباله شهرداری ماسوله بدون ماشین زباله‌ها را جمع آوری و به پایین دست شهرک برای حمل با ماشین انتقال می‌دهند.

وی همچنین با بیان اینکه متأسفانه در حاشیه مسیر منتهی به شهرک تاریخی ماسوله شاهد دپوی زباله هستیم از مسئولان خواست تا همکاری لازم برای تهیه یک دستگاه بیل بکهو انجام دهند و یا از مشارکت بسیجیان و سازمان‌های مردم نهاد برای جمع آوری زباله‌های حاشیه خیابان‌ها استفاده شود.

آقاجانی با تاکید بر اینکه در صورت تأمین ۱۰۰ نیرو می‌توانیم تا قبل از شروع تعطیلات نوروز منطقه را از وجود زباله پاکسازی کنیم.