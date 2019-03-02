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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱:۱۰

نماینده دفتر امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور:

سند آمایش استان اردبیل جزو ۵ سند برتر کشور است

سند آمایش استان اردبیل جزو ۵ سند برتر کشور است

اردبیل -نماینده دفتر امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سند آمایش استان اردبیل جزو اسناد ارزشمندی بوده که در میان پنج سند برتر کشور نیز قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ثامنی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل تصریح کرد: از سال ۸۶ تهیه سند آمایش در استان اردبیل شروع شد ولی در سال ۹۶ ضرورت بازنگری این سند بر اساس برنامه ششم توسعه احساس گردید.

وی افزود: با توجه به مستندات موجود بر همین اساس تهیه این سند شروع شده و طبق برنامه‌ریزی‌های لازم در سال آینده شاهد تکمیل این مرحله خواهیم بود.

نماینده دفتر امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: در تهیه این اسناد از آمار و اطلاعات دقیق دستگاه‌های اجرایی بهره گرفته شده تا به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیازهای موجود باشد.

ثامنی یادآور شد: طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده با قرارگیری سند آمایش استان اردبیل جزو استان‌های برتر کشور قطعاً تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از نتایج آن بهره‌برداری کنند.

کد مطلب 4557359
محمد میرزایی ناطق

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