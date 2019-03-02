سند آمایش استان اردبیل جزو ۵ سند برتر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ثامنی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل تصریح کرد: از سال ۸۶ تهیه سند آمایش در استان اردبیل شروع شد ولی در سال ۹۶ ضرورت بازنگری این سند بر اساس برنامه ششم توسعه احساس گردید.

وی افزود: با توجه به مستندات موجود بر همین اساس تهیه این سند شروع شده و طبق برنامه‌ریزی‌های لازم در سال آینده شاهد تکمیل این مرحله خواهیم بود.

نماینده دفتر امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: در تهیه این اسناد از آمار و اطلاعات دقیق دستگاه‌های اجرایی بهره گرفته شده تا به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیازهای موجود باشد.

ثامنی یادآور شد: طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده با قرارگیری سند آمایش استان اردبیل جزو استان‌های برتر کشور قطعاً تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از نتایج آن بهره‌برداری کنند.