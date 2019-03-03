برنامه های روز بوشهر با محوریت تزریق نشاط در جامعه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق سعیدی شنبه شب در آئین افتتاحیه نخستین المپیاد ورزشی محلات شهر بوشهر، اظهار داشت: نشاط اجتماعی یکی از مواردی است که موجب توسعه در بخشهای مختلف یک جامعه میشود.
وی افزود: در صورتی که یک جامعه بدون پویایی، نشاط و امید باشد موتور محرک پیشرفت کشور در ابعاد مختلف کند است چرا که به هر میزان منابع طبیعی و ذخایر زیر زمینی وجود داشته باشد اما این ظرفیتها و پتانسیلهای انسانی است که مهره اصلی توسعه قلمداد میشود.
رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهر داری بوشهر عنوان کرد: سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بوشهر در طول سال تلاش میکند تا با برگزاری برنامهها و طرحهای مختلف به ایجاد نشاط در جامعه کمک شود.
سعیدی به برنامههای روز بوشهر که به مدت یک هفته در این شهر برگزار میشود اشاره کرد و گفت: تلاش میشود این برنامهها با محوریت تزریق نشاط در جامعه انجام شود و مردم شهر بوشهر هر ساله شاهد برنامههای بهتر و متنوعتری در این ایام باشند.
وی بیان کرد: یکی از این برنامههایی که در این ایام با محوریت ورزش و در راستای سلامت و نشاط اجتماعی برگزار میشود، المپیاد ورزش محلات شهر بوشهر است که امسال اولین دوره برگزاری آن را شاهد هستیم.
رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندر بوشهر گفت: برگزاری مسابقات متنوع ورزشی میان ورزشکاران محلات مختلف شهر بوشهر به منظور کشف استعدادهای ورزشی برگزار میشود.
سعیدی تصریح کرد: این المپیاد در هفت رشته تیمی و انفرادی شامل والیبال ساحلی، بسکتبال سه نفره، دو و میدانی، شطرنج، تنیس روی میز، طنابکشی و مینیفوتبال چمنی بین ٧٠٠ ورزشکار بوشهری در حال برگزاری است.
وی خاطر نشان کرد: مشارکت هیئتهای مختلف ورزشی بانوان و ورزشهای همگانی برای مشارکت در نخستین المپیاد ورزشی محلات شهر بوشهر را قابل تقدیر است و امیدواریم در سالهای بعد شاهد مشارکت، پویایی و نشاط تمامی محلات در شهر بوشهر باشیم.
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