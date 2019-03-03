میزان طلاق در ازدواج دانشجویی زیر ۲ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی قره‌داغی شامگاه شنبه در مراسم بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی که در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با یادآوری اینکه میزان طلاق رخ داده در ازدواج‌های دانشجویی زیر ۲ درصد بوده است، افزود: این آمار حاکی از آن است که زوجینی که ازدواج دانشجویی دارند، زندگی موفقیت‌آمیزی را پشت سر می‌گذارند.

وی با تاکید بر اینکه ترویج ازدواج دانشجویی که نماد ازدواج ساده است، یک ضرورت در زندگی امروزی به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد ازدواج‌های دانشجویی، زندگی موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشته‌اند، بنابراین برگزاری چنین ازدواج‌هایی می‌تواند میزان بروز مشکلات خانوادگی به‌ویژه موضوع طلاق در جامعه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

قره داغی در ادامه از حضور ۴۰۰ زوج دانشجو در ازدواج دانشجویی سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه این تعداد در مراسم امسال با تلاش‌های صورت گرفته از سوی متولیان امر به ۴۵۷ زوج افزایش یافته است، ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مقرر شده است تعداد ۳۰۵ زوج دانشجو به مشهد مقدس اعزام شوند، این در حالی است که ۴۳ دانشجو نیز در مشهد به این کاروان ملحق خواهند شد.