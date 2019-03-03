کمبود ۵ هزار کلاس درس در آذربایجان غربی/ تجاری سازی بخشی از مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدی شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: در این راستا ۶۳ هزار متر مربع فضای مازاد آموزشی در استان برای تغییر کاربری و نیز تجاری سازی با هدف درآمدزایی شناسایی و معرفی شده است.

وی با بیان اینکه این فضاها اغلب در مسیر خیابان‌های اصلی و پرتردد قرار دارد، گفت: در صورتی که مراحل قانونی آنها طی شود و به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد، اقدامات لازم درباره آنها انجام می‌شود.

محمدی افزود: با تجاری سازی بخشی از محدوده‌های برخی مدارس که فضای مازاد بسیار دارد، می‌توان درآمد مناسبی برای این نهاد با هدف تأمین برخی نیازها کسب کرد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: فعالیت‌های تجاری سازی نباید منافاتی با محدوده‌های بازی و شادی و تفریح کودکان و نوجوانان در مدارس داشته باشد و این موضوع در استان مورد توجه بوده است.

محمدمهدی شهریاری افزود: مدارسی برای این هدف در نظر گرفته می‌شود که فضای بیشتر و مازادی در اختیار دارد و لازم است تا ضوابط قانونی در تجاری سازی برخی فضاهای آموزشی رعایت شود.

وی بیان کرد: برای جبران کسری بودجه و کمبودهای استان در بخش آموزش و پرورش می‌توان از فضاهای مازاد آموزشی با هدف تجاری سازی یا تغییر کاربری استفاده کرد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در استان چندین مدرسه ناتمام در انتظار تخصیص بودجه است، اضافه کرد: درآمدزایی در آموزش و پرورش در راستای تأمین کمبودهای بودجه‌ای با رعایت ملاحظات تربیتی و آموزشی به ناچار پیگیری می‌شود.