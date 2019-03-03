ارزش محصولات کشاورزی دهلران سالانه ۷ هزار میلیارد ریال است

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۵۰ درصد محصولات کشاورزی استان در این شهرستان تولید میشود، گفت: ارزش محصولات کشاورزی شهرستان سالانه ۷ هزار میلیارد ریال است.
وی افزود: گندم، جو، کلزا، صیفیجات و سبزیجات از مهمترین محصولات کشاورزی در سطح شهرستان است.
عسگری به سرمایه گذاریهای دولت در حوزه کشاورزی شهرستان اشاره و افزود: امروز شاهد هستیم که کشاورزان، کارشناسان و مسئولان آمدهاند تا از این طرحها الگو بگیرند و این روشها را در سایر نقاط در عرصه کشاورزی استفاده کنند.
فرماندار دهلران اظهار داشت: ظرفیتهای خوبی در حوزه کشاورزی و دامداری منطقه وجود دارد و پای کار بودن مردم موجب شکوفایی این ظرفیتها شده و نقطه قوت بخش کشاورزی منطقه هم بهرهگیری از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.
وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان در زمینه زیربنایی کشاورزی در دهلران هزینه شده است.
نظر شما