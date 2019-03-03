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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۰

فرماندار دهلران:

ارزش محصولات کشاورزی دهلران سالانه ۷ هزار میلیارد ریال است

ارزش محصولات کشاورزی دهلران سالانه ۷ هزار میلیارد ریال است

ایلام - فرماندار دهلران گفت: ارزش محصولات کشاورزی تولید شده در شهرستان دهلران سالانه هفت هزار میلیارد ریال است.

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۵۰ درصد محصولات کشاورزی استان در این شهرستان تولید می‌شود، گفت: ارزش محصولات کشاورزی شهرستان سالانه ۷ هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: گندم، جو، کلزا، صیفی‌جات و سبزیجات از مهمترین محصولات کشاورزی در سطح شهرستان است.

عسگری به سرمایه گذاری‌های دولت در حوزه کشاورزی شهرستان اشاره و افزود: امروز شاهد هستیم که کشاورزان، کارشناسان و مسئولان آمده‌اند تا از این طرح‌ها الگو بگیرند و این روش‌ها را در سایر نقاط در عرصه کشاورزی استفاده کنند.

فرماندار دهلران اظهار داشت: ظرفیت‌های خوبی در حوزه کشاورزی و دامداری منطقه وجود دارد و پای کار بودن مردم موجب شکوفایی این ظرفیت‌ها شده و نقطه قوت بخش کشاورزی منطقه هم بهره‌گیری از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.

وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان در زمینه زیربنایی کشاورزی در دهلران هزینه شده است.

کد مطلب 4557437

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