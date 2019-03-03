به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تفاهم نامه‌ای که خیلی وقت پیش از این میان فدراسیون تنیس روی میز ایران و ترکیه منعقد شد و به دنبال رایزنی‌های انجام شده از سوی فدراسیون کشورمان، قرار است تیمی منتخب از بانوان در لیگ ترکیه و مرحله پلی آف این رقابت‌ها به میدان بروند.

مرحله پلی آف لیگ تنیس روی میز ترکیه طی دو مرحله برگزار می‌شود. مرحله نخست این رقابت‌ها ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه و مرحله دوم هم ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. در هر دو مرحله این مسابقات تیمی منتخب از بانوان تنیس روی میز ایران با ترکیبی متفاوت حضور خواهند داشت.

متفاوت بودن ترکیب تیم منتخب تنیس روی میز بانوان ایران در لیگ ترکیه از آن جهت است که مرحله نخست این رقابت‌ها تقریباً همزمان با کاپ آسیا است که در ژاپن برگزار می‌شود و مهشید اشتری هم به عنوان نماینده ایران در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت بنابراین وی در تیم اعزامی ایران برای این مرحله حضور نخواهند داشت اما قرار است از او در ترکیب تیم اعزامی برای مرحله دوم استفاده شود.

با نظر حمیده ایرانمنش سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان، تیم منتخب ایران با ترکیبی سه نفره از پریناز حاجیلو، ملیکا کرمی و شیما صفایی در مرحله نخست پلی آف لیگ ترکیه شرکت می‌کند.

ندا شهسواری و مریم صامت هم دو بازیکن دیگر کشورمان هستند که در این مرحله از مسابقات حضور خواهند داشت. این دو بازیکن اخیراً با انعقاد قراردادی به تیم ترابوزان اسپور پیوستند تا برای اولین بار در لیگ ترکیه به میدان بروند.

بدین ترتیب مرحله پلی آف لیگ تنیس روی میز بانوان ترکیه با حضور همزمان پنج بازیکن ایرانی برگزار می‌شود.

قرار است برای مرحله دوم پلی آف لیگ ترکیه، ترکیب تیم منتخب ایران بر اساس مرحله نخست این رقابت‌ها و عملکرد تیم اعزامی به آن مشخص شود.