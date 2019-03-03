به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات، وکلای ملت با ۱۳۴ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند مبنی بر اینکه کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده اند، ممنوع شود، موافقت کردند.

در جریان بررسی این پیشنهاد، شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: ما چنین موضوعی را در قانون اساسی نداریم و همچنین این موضوع از استدلال قوی و اساسی برخوردار نیست.

وی تاکیدکرد: مردم، نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و ما نباید پیش از مردم و با تصویب چنین قوانینی برای آنان انتخاب کنیم.

همچنین محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس در موافقت با این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد از طرف جمع زیادی از نمایندگانی که سابقه سه دوره یا بیش از سه دوره نمایندگی دارند، ارائه شده است.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه تجربه، تخصص و تعهد در کار نمایندگی مجلس مؤلفه بسیار مهمی است اما ما باید در مجلس هم به جوانان میدان دهیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: ما در مجلس قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردیم تا حضور جوانان در عرصه‌های اجرایی پررنگ شود و ما هم باید به این قوانین عمل کنیم.

تابش تأکید کرد: ما هیچ منعی را نمی‌بینیم که این کار انجام شود، چرا که باید شائبه در قدرت ماندن نمایندگان منتفی شود و آنان پس از سه دوره نمایندگی، یک دوره استراحت کنند و سپس به عرصه بیایند و مردم اگر بخواهند مجدداً به آنان رأی دهند.

همچنین محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد مغایر قانون اساسی است و قطعاً شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می‌گیرد.

وی افزود: همچنین در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، ارتقای شایسته گزینی یکی از اصول اساسی است و اگر قرار است آن را مبنا قرار دهیم، نباید چنین پیشنهادی تصویب شود.

کولیوند گفت: ممکن است در بین نمایندگان، افراد متخصص و باتجربه ای وجود داشته باشند که با این اقدام، آنان را از حضور در مجلس منع می‌کنیم.