محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در شهرداری‌ها، افزایش مشارکت‌های اجتماعی است، اظهار کرد: اهداف سازمان مدیریت پسماند شهرداری نیز با مشارکت و همکاری شهروندان محقق می‌شود.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند در مشارکت شهروندان مؤثر باشد، انجام فعالیت‌های خیرخواهانه است و به همین منظور سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان اجرای طرح خداپسندانه «مهرتان ماندگار» را در دستور کار دارد.

قربانی در خصوص این طرح گفت: شهروندان برای مشارکت در این طرح، قبل از بیرون گذاشتن پسماند خشک حجیم خود شامل لوازم خانگی مازاد و ارزشمند منزل که باعث آلودگی بصری محله نیز می‌شود، با شماره ۱۳۷ تماس گرفته تا زمینه انتقال آنها به دست نیازمندان به سهولت فراهم شود.

وی تصریح کرد: این وسایل ضمن اینکه طی پروسه‌ای در اختیار افراد نیازمند قرار می‌گیرند و نیاز قشری از افراد جامعه با این کار مرتفع می‌شود، تفکیک و جمع‌آوری صحیح آنها هم کمک کند تا پسماندهای شهری مدیریت شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسمان کرماند ادامه داد: در شهر کرمان ۲۲ غرفه تفکیک آماده دریافت پسماندهای خشک تفکیک شده و کم حجم شهروندان است.