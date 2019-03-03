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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۲

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند کرمان:

طرح «مهرتان ماندگار» در کرمان اجرا می‌شود

طرح «مهرتان ماندگار» در کرمان اجرا می‌شود

کرمان - مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان از اجرای طرح «مهرتان ماندگار» توسط این سازمان خبر داد.

محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در شهرداری‌ها، افزایش مشارکت‌های اجتماعی است، اظهار کرد: اهداف سازمان مدیریت پسماند شهرداری نیز با مشارکت و همکاری شهروندان محقق می‌شود.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند در مشارکت شهروندان مؤثر باشد، انجام فعالیت‌های خیرخواهانه است و به همین منظور سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان اجرای طرح خداپسندانه «مهرتان ماندگار» را در دستور کار دارد.

قربانی در خصوص این طرح گفت: شهروندان برای مشارکت در این طرح، قبل از بیرون گذاشتن پسماند خشک حجیم خود شامل لوازم خانگی مازاد و ارزشمند منزل که باعث آلودگی بصری محله نیز می‌شود، با شماره ۱۳۷ تماس گرفته تا زمینه انتقال آنها به دست نیازمندان به سهولت فراهم شود.

وی تصریح کرد: این وسایل ضمن اینکه طی پروسه‌ای در اختیار افراد نیازمند قرار می‌گیرند و نیاز قشری از افراد جامعه با این کار مرتفع می‌شود، تفکیک و جمع‌آوری صحیح آنها هم کمک کند تا پسماندهای شهری مدیریت شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسمان کرماند ادامه داد: در شهر کرمان ۲۲ غرفه تفکیک آماده دریافت پسماندهای خشک تفکیک شده و کم حجم شهروندان است.

کد مطلب 4557469

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