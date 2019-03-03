سال آینده از نظر بودجه برای مدیریت شهری پرچالش است 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی صبح امروز و در ابتدای یکصدو بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه از امروز رسیدگی به لایحه بودجه در صحن علنی شورا آغاز می‌شود و امیدواریم تا پیش از پایان سال این لایحه پس از تصویب در شورا به تأیید نهایی مراجع قانونی برسد، اظهار کرد: سال آینده، سالی پرچالش از نظر بودجه برای مدیریت شهری است و انقباض در منابع بدلیل رکود و انبساط در مصارف بدلیل تورم، مهمترین محور این چالشهاست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران راهکار مقابله با این چالش را کاهش هزینه‌های غیرضروری و اولویت بندی مصارف و پروژه‌های شهری دانست و خاطر نشان کرد: امیدوارم بتوانیم به کمک اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران، بودجه‌ای منعطف، واقع بینانه و فراتر از روزمرگی و تأمین هزینه‌های جاری اداره شهر را مصوب کنیم. در این حوزه از شهروندان عزیز نیز تقاضا داریم با مشارکت در مدیریت شهری، به کارآمدی بیشتر اداره شهر یاری رسانند، ارائه انتقادات وپیشنهادات ونظرات کارشناسی به کمک اصحاب رسانه در فرایند تصویب لایحه بودجه و نظارت برحسن اجرا در زمان عملکرد و ارسال بازخورد به اعضای شورا می‌تواند نقش مؤثری در بهبود اداره شهر ایفا کند.

وی ادامه داد: ما همه به بعنوان یک شهروند باید در تأمین هزینه‌های اداره شهر از طریق عوارض، درامدهای پایدار و جبران هزینه خدمات ارائه شده نقش خود را ایفا کنیم تا مدیریت شهری نیازمند روش‌های پرهزینه تأمین مالی، مانند شهر فروشی یا استقراض بانکی نباشد.

وی با بیان اینکه از مدیران شهرداری نیز انتظار داریم با درک شرایط دشوار زندگی شهروندان و فضای جامعه، از هرگونه هزینه‌های غیرضروری پرهیز کنند تاکید کرد تا استفاده از امکانات بیت المال به نفع اشخاص و برخوداری از رانت جلوگیری کنند تا فشارهای اقتصادی موجود در جامعه با نارضایتی از عملکرد مسئولان توأم نگردد.

محسن هاشمی افزود: در این شرایط محافظه کاری و روزمرگی که به رکود در فعالیت‌های زیربنایی و توسعه شهر می‌انجامد یکی از آفات عملکرد مدیریت شهری می‌تواند باشد که وظیفه شورا در مقام تصویب بودجه و شهرداری در حوزه اجرا این است که با تحمل چالشها ومشکلات، مانع تعطیلی پروژه‌های توسعه شهر از طریق اولویت بندی پروژه‌ها و جلوگیری از بلعیده شدن سهم فعالیت‌های سرمایه گذاری و عمرانی توسط هزینه‌های جاری در بودجه شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خطاب به اصحاب رسانه خواستار نقد سازنده و ارائه کمک‌های فکری وکارشناسی از سوی این بخش از جامعه شد تا در این شرایط از آفات متدوال در فرایند بودجه ریزی مانند منطقه گرایی یا سهم خواهی بخشی جلوگیری کنند.