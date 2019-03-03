مهلت مجدد ثبت نام کنکور ارشد پزشکی در فروردین/ثبت نام ۵۱ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۸ برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه (عادی رایگان)، شهریه‌پرداز دانشگاه آزاد اسلامی و مجازی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از ۳۰ بهمن ۹۷ تا ۱۰ اسفند ۹۷ انجام شد.

با توجه به پایان مهلت ثبت نام مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصت مجدد و امکان ویرایش را برای جاماندگان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ٩٨ اعلام کرد.

داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده‌اند یا هزینه ثبت نام را پرداخت کرده ولی ثبت نام نکرده‌اند و همچنین افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند، می‌توانند از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ فروردین ۹۸ نسبت به ثبت نام یا ویرایش فرم ثبت نام اقدام کنند.

تاکنون بیش از ۵۱ هزار نفر در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۸ ثبت نام کرده‌اند.

ظرفیت پذیرش اولیه در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۸ تعداد ۴ هزار و ۷۰۷ نفر است که از این تعداد ۳ هزار نفر به دوره‌های عادی رایگان و یک هزار و ۷۰۷ نفر به دوره‌های شهریه‌پرداز اختصاص دارد.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی سال ۹۸ همه رشته‌ها در نوبت‌های صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸ در شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان، یاسوج و یزد برگزار می‌شود.