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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۵

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان خبرداد:

دو جایزه جشنواره فیلم کوتاه پرواز به فیلم ذبح از کردستان رسید

دو جایزه جشنواره فیلم کوتاه پرواز به فیلم ذبح از کردستان رسید

سنندج - رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان از درخشش فیلمسازان کرد در جشنواره پرواز خبرداد و گفت: دو جایزه از چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پرواز، به فیلم کوتاه ذبح از کردستان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کردستان، امین مرادی اظهارداشت: فیلم ذبح به نویسندگی و کارگردانی مشترک سامان حسین پور و آکو زندکریمی دو جایزه اصلی چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پرواز را از آن خود کرد.

وی افزود: ذبح از تولیدات حوزه هنری و انجمن سینمای جوانان کردستان است که با حضور در جشنواره‌های متعدد داخلی و خارجی، عناوین ارزنده‌ای را در داخل کشور برای استان و در بخش بین المللی برای ایران به ارمغان آورده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان یادآور شد: این اثر با بازی درخشان فریدون حامدی در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پرواز موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی، تندیس طلایی و دیپلم افتخار و همچنین کسب جایزه بهترین بازیگر مرد، دیپلم افتخار و تندیس طلایی شد.

کد مطلب 4557503

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