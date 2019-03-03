درخواست سرپرست باشگاه پرسپولیس ازهواداران/امکانات جدید در راه است

ایرج عرب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط باشگاه پرسپولیس در آستانه بازی‌های این تیم در لیگ قهرمانان ۲۰۱۹ آسیا گفت: اگر بخواهم درباره مسائل فنی اظهار نظر کنم تنها باید بگویم همه چیز عالی است. خدا را شکر تمام ارکان باشگاه هم کارهای مربوط به خودشان را با دقت دنبال می‌کنند تا بتوانیم با تمام توان به اهدافمان نزدیک شویم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه با توجه به نایب قهرمانی این تیم در فصل گذشته انتظارات هواداران زیاد شده است تصریح کرد: اول از همه باید بگویم درک و فهمی که هواداران از تیم دارند واقعاً ارزشمند است. آنها در کنار موفقیت‌های پرسپولیس مشکلات باشگاه را هم متوجه می‌شوند و درک می‌کنند. تمام توان مجموعه باشگاه اعم از بازیکنان، کادر فنی و بخش اداری باشگاه برای ماندن پرسپولیس در بالاترین جایگاه است. امسال هم لیگ قهرمانان آسیا بازی‌های بسیار مهم و متفاوتی را نسبت به فصل قبل داریم که انتظار حمایت همه جانبه هواداران خود را داریم.

وی درباره صحبت‌های مطرح شده درباره گرانی بلیت بازی‌های پرسپولیس افزود: یکی از مسائلی که برای شروع طوفانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در نظر گرفتیم بحث قیمت بلیت‌ها بود. همانطور که می‌دانید قیمت بلیت‌ها را کاهش دادیم تا بتوانیم حمایت حداکثری هواداران خود را در روز غیر تعطیل داشته باشیم. ضمن اینکه قرار نیست تنها برای یک بازی به فکر هواداران باشیم. بلکه تصمیم داریم کارت هواداری را جدی تر دنبال کنیم تا بسته حمایتی باشگاه به صاحبان اصلی آن که هواداران هستند تعلق گیرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: تماشاگران پرسپولیس فوق العاده هستند. در تمام سختی‌ها به مجموعه تیم انرژی و انگیزه مثبت داده اند. از آنها می‌خواهم با توجه به بحث محرومیت تعلیقی که برای پرسپولیس در نظر گرفته شده است هشیارتر برخورد کنند. ما به حضور گرم آنها در تمام بازی‌ها احتیاج داریم. کاری نکنند که این محرومیت در بازی‌های حساس آینده پرسپولیس اعمال شود. احتیاج همیشگی به آنها داریم و بهانه‌ای به سخت‌گیری های مسئولان برگزاری مسابقات ندهند.

وی درباره تغییر زمین تمرین پرسپولیس نیز اذعان داشت: تصمیم گرفتیم آنها چمن را در کوتاه مدت حل کنیم. همچنین با توجه به برگزاری بازی تیم در چمن مصنوعی برای دیدار با نساجی مازندران قرار شد به درفشی فر برویم تا از امکانات این مجموعه نیز که در اختیار آنها است استفاده کامل شود.

عرب در ادامه راجع به برگزاری دربی پایتخت در نوروز ۹۸ نیز صحبت کرد و گفت: بازی به بازی پیش می‌رویم. مسائل فنی به آقای برانکو باز می‌گردد. ایشان افتخارات زیادی را با پرسپولیس کسب کرده است. این بازی برای هوادارانمان مهم است و اعضای تیم هم بهتر از هرکس دیگری آن را درک می‌کنند.