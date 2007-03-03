رئیس جمهور قانون کمک به احیای اراضی موات را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد : بر اساس ابلاغ شماره154264 رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه جهت اجراء ابلاغ گردیده است.

در ماده واحده این استفساریه سئوال شده است آیا تقویم اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت صرفاً شامل زمینهایی می‌شود که طرحهای کشاورزی در آنها اجراء می‌شود و یا شامل زمینهایی که برای طرحهای مختلف تولیدی (صنعتی ـ خدماتی ـ معدنی) واگذار می‌شوند نیز می‌گردد؟

بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی این اراضی شامل تمامی اراضی اعم از آنها که برای کشاورزی واگذار می‌شود و آنهایی که برای طرحهای مختلف تولیدی (صنعتی ـ خدماتی ـ معدنی) واگذار می‌شود می‌گردد.

طبق قانون برنامه دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرحههای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) .واگذار می نماید در ابتدای تقویم واگذاری و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید.

