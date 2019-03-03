ضرورت مدیریت رشد جمعیت/ شهری بدون خانه سالمند در اردبیل

خبرگزاری مهر، گروه استانها - حامد مصطفایی آگاه: بررسیهای اولیه از سونامی بزرگ سالمندی در اردبیل خبر میدهد. این بحران که از دهههای گذشته آرام آرام و بدون هیاهو آغاز شده، رفته رفته تأثیرات خود را در کاهش بدنه فعال و پویای جامعه نشان داده است.
در مقطعی که کارشناسان هشدارهای لازم افزایش ۵۰ درصدی آمار جمعیت سالمند کشور طی ۲۰ سال آینده را تبیین میکنند، نیاز به مدیریت رشد فزاینده جمعیت و تدوین برنامههای مدون، اهمیت خود را بیش از پیش نشان خواهد داد.
با توجه به اینکه افزایش جمعیت سالمندان استان اردبیل از میانگین کشوری مستثنی نیست، زنگ هشدار افزایش متوسط سنی اردبیلیها همپا با دیگر استانها به صدا در آمده است.
مراکز روزانه نگهداری سالمندان اردبیلی نیازمند توسعه است
یکی از کارشناسان سازمان بهزیستی در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار داشت: تا ۲۰ سال آینده سونامی سالمندی در راه بوده و باید از هم اکنون زیرساختهای لازم برای فراهم نمودن امکانات لازم خدمات دهی به این قشر از جامعه مهیا شود.
موسوی بر این اعتقاد است که مناسب سازی و دسترس پذیر نمودن تمامی اماکن شهری به ویژه در نقاط پرتردد باید به اولویت اصلی مسئولان تبدیل شود و در این راستا میبایست تمامی دستگاهها به قدر وسع خود در تلاش برای برقراری زیرساختهای مطلوب برآیند.
به گفته وی توسعه مراکز روزانه نگهداری از سالمندان در کنار مراکز شبانهروزی، از نیازهای کنونی خانههای سالمندان استان اردبیل است و به نظر میرسد در این خصوص با کاستیهایی مواجه هستیم.
این کارشناس امور سالمندان با بیان اینکه توجه به سبک زندگی صحیح و اصولی، زمینه سالم پیر شدن و کیفیت بخشی به زندگی جوانان امروزی را فراهم خواهد کرد، افزود: در این راستا نباید از نقش مهم رسانهها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و دستگاههای مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه غفلت کرد.
وی با بیان اینکه افزایش مفاهیم فرهنگی خانوادهها باعث خواهد شد عزت و حرمت پیشکسوتان در درون خانوادهها به بهترین شکل ممکن محافظت شود.
گفتنی است با وجود اینکه تمام تلاشها در خانه سالمندان برای نگهداری عزتمند و مناسب جامعه هدف است اما چشمان پدران و مادران سپرده شده به این مراکز، به مهر فرزندان خود دوخته شده تا با نهایت عزت و بالندگی واپسین روزها و سالهای حیات خود را در کنار عزیزانشان سپری کنند.
شهری بدون خانه سالمندان در اردبیل
با وجود رشد فزاینده جمعیت سالمندان در اردبیل در منطقهای از استان حتی یک خانه سالمندان نیز وجود ندارد.
توجه خانوادههای خلخالی به حفظ حرمت پیشکسوتان باعث شده تا حتی لحظهای تصمیم بر سپردن بزرگان خود به خانه سالمندان را نداشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خلخال در این خصوص با قدردانی از نوع تفکر خانوادههای خلخالی در حفظ حرمت پیشکسوتان، میگوید: جمعیت سالمند شهرستان خلخال در سال گذشته ۱۳ درصد بوده اما بررسی آخرین دادهها در نیمه نخست سال جاری از افزایش دو درصدی این آمار خبر میدهد.
علی اکبر شکارچی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نفر از جمعیت روستایی و هفت هزار نفر از جمعیت شهری خلخال سالمند هستند.
به گفته وی سالمندان نیازمند مراقبتهای ویژهای در دوران کهنسالی هستند و ضرورت توجه و آگاهی بخشی خانوادهها از نحوه تغذیه، فعالیتهای بدنی و مراقبتهای بهداشتی باید در اولویت قرار گیرد.
بحران جمعیت با تصمیم انفرادی حل نمیشود
محمدنژاد، جامعه شناس و عضو انجمن جمعیت شناسی بر این اعتقاد است که هر گونه تصمیم گیری در خصوص کنترل بحران جمعیت با تصمیمات فردی و بدون مطالعه دقیق امکانپذیر نبوده و نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی با بهرهمندی از اساتید جمعیت شناسی و دیگر علوم پایه است.
به گفته وی بررسی مشکلات معیشتی زوجین جوان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برطرف سازی کمبودها و مشکلات موجود خانوادهها باید با مشارکت تمامی دستگاهها انجام شده و به صورت عملیاتی با رونق گیری اقتصادی جامعه، علاقه به فرزندآوری در خانوادهها افزایش پیدا کند.
این استاد جامعه شناس یادآور شد: در افزایش جمعیت تنها نباید به موضوع کمیت توجه کرد بلکه میبایست از هم اکنون راههای کیفیت بخشی به زندگی کودکان امروزی که نیاز به برطرف سازی دغدغههای مهمی همچون ازدواج، مسکن و شغل دارند مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاههای آموزشی بازوان اصلی کنترل جمعیت محسوب میشوند و باید در تمامی دقایق و ساعات از ابعاد مختلف آموزشی و فرهنگی برنامههای لازم را برای عبور از سونامی سالمندی ارائه دهند.
کاهش میانگین سنی با ازدواج آسان و به هنگام
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در خصوص هشدار افزایش سنی بیرویه جمعیت در سالهای آتی تصریح کرد: باید بسترهای فرهنگی لازم برای شکل گیری ازدواج آسان در استان اردبیل فراهم شده و با نهادینه شدن این فرهنگ، در پیشگیری از بسیاری از آسیبهای اجتماعی موفق عمل کرد.
شیری آراسته در این خصوص به نقش مهم دستگاههای اجرایی استان اشاره کرد و افزود: سیاست گذاران کلان باید از بعد فرهنگی توجه ویژهای به فراهم آوردن زیرساختهای ازدواج داشته باشند و با تسهیل سازی شرایط به انتظارات مهم موجود در این بخش پاسخ دهند.
وی یادآور شد: برای برطرف سازی بحران جمعیتی موجود که به یکی از چالشهای مهم جامعه تبدیل شده نیازمند پرداخت به تمامی زوایا و ابعاد ازدواج و طلاق در استان هستیم تا آسیبهای رایج را برطرف کرده و شاهد تسهیل فرایند ازدواج در استان باشیم.
شیری آراسته با بیان اینکه نباید از واقعیتهای موجود در جامعه غفلت کرد، گفت: باید با بسیج و مشارکت عمومی در راستای بهبود آمار ازدواج آستینهای همت را بالا زده و با فراهم سازی مسکن، شغل و مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز دغدغه جوانان را کاهش داد.
به گفته وی جمعیت از شاخصهای اصلی اقتدار و امنیت محسوب شده و در تمامی جوامع کنترل و ساماندهی جمعیت، ارائه آموزشهای لازم، توسعه مهارتهای زندگی و توانمندسازی آنان در اولویت قرار گرفته است.
گفتنی است توجه به مستحکم کردن بنیان خانوادهها و افزایش عشق و علاقه در بین زوجین نیازمند شناخت مناسب زن و شوهر و خانوادههای هر دو طرف قبل از ازدواج بوده تا با آشنایی با مهارتهای زندگی به خلاءها و هرگونه عدم شناخت مناسب زوجین از همدیگر پاسخ داده شود.
در این خصوص چنانچه برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی و فرهنگی مورد غفلت قرار گیرد یا از نظر تأثیرگذاری و کیفیت برنامهها مشکلگشا نباشد تصمیمگیری در خصوص ازدواج به صورت صحیحی انجام نخواهد پذیرفت.
رابطه مستقیم سیر صعودی طلاق با افزایش سن
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل از سیر صعودی طلاق در اردبیل و ضرورت توجه به این حوزه با هماهنگی دستگاههای مرتبط خبر داده و ضرورت مدیریت هر چه مناسب این موضوع را خاطرنشان ساخت.
حسن زاده تصریح کرد: برای کاهش آمار طلاق در استان نیازمند توجه به مباحث اجتماعی و ارتقای آگاه سازیهای پیش از ازدواج هستیم.
وی افزود: ترویج ازدواج آسان و زندگی سالم باید در تمامی گروههای سنی جاری شده و با جذب مشارکتهای مردمی برنامههای فرهنگ سازی مناسبی تدارک دیده شود.
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل از سیر صعودی ازدواج در استان در ۴ دهه اخیر نیز خبر داد و یادآور شد: برای کنترل و مناسب سازی سنی جمعیت استان نیازمند اطلاع رسانی و آگاه سازی هر چه مناسب زوجین هستیم.
به گفته وی برای کنترل نسبت جمعیت در استان نیازمند تدوین برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت هستیم تا با در نظر گرفتن شیوهنامههای مناسب و همکاری دستگاهها سیاستهای مربوط به شورای راهبری جمعیت استان را به شکل مناسب و مورد انتظاری پیش ببریم.
افزایش طلاق در استان، زنگ هشداری برای تمامی مسئولان مرتبط با امور اجتماعی و خانوادهها بوده تا با تصمیم گیری و مدیریت مناسب در مقابل این آسیب ویران کننده که به بحران جمعیت نیز دامن میزند ایستادگی کنند.
به گزارش مهر، در شرایط امروز افزایش ازدواج آگاهانه و کاهش سیر صعودی طلاق ضروری است، کیفیت بخشی به زندگی و عدم وجود دغدغههای زائد زوجین جوان که بر هم زننده آرامش خانوادگی خواهد بود یکی از راههای برون رفت از مشکل افزایش بیرویه و غیرمتناسب سن و کاهش نیروهای جوان و پویا محسوب میشود.
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