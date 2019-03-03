بازار برق کشور انحصاری و تعرفه غیرواقعی است/رقابت سنگین در عراق

پیام باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که نرخ برق مصرفی واقعی نشود و با هزینه تمام شده، اختلاف فاحشی داشته باشد حضور بخش خصوصی در این صنعت ممکن نیست. در صورتی می‌توانیم حضور بخش خصوصی توانمند در صنعت برق را به وضوح حس کنیم که فعالیت دولت و بخش خصوصی در این صنعت در شرایط یکسان انجام شود؛ در چنین صورتی بخش خصوصی امیدوارانه به فعالیت رقابتی می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه در تقاضای بازار صنعت برق در بورس انحصار وجود دارد، اظهار داشت: در چنین شرایطی نرخ مطرح شده نیز از طریق کشف قیمت نبوده و حقیقی نیست؛ به این ترتیب انگیزه‌ای برای ورود به صنعت برق از سوی بخش خصوصی و با هدف توسعه صادرات شکل نمی‌گیرد؛ ضمن اینکه شیوه نرخ گذاری می‌تواند فسادزا باشد.

وی ادامه داد: اولین شرکت‌های خصوصی شده در صنعت برق در بخش توزیع بودند و علت اینکه چنین رویه‌ای ایجاد شد اقتصاد ضعیف برق بود چرا که دولت به اجبار باید نیاز آحاد جامعه را برطرف کند. اما بدلیل سیاست‌های قیمتی، بزرگترین طلبکاران وزارت نیرو در حال حاضر، نیروگاه‌ها هستند.

باقری افزود: عمده صادرات برق ما به عراق است که با خروج داعش از این سرزمین ترکیه، عربستان، چین و شرکت‌های اروپایی برای سرمایه گذاری بازار صنعت برق عراق آستین بالا زدند. در حالی که ایران با تعریف ابزارهای مالی و کانال‌های انتقالی و همچنین هماهنگی و اراده بخش دولتی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در این زمینه داشته باشد.