رشد ۵۰ درصدی جرایم سایبری در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار رحیم جهانبخش گفت: ۹۰ درصد جرایم در حوزه فضای مجازی توسط پلیس فتا استان زنجان شناسایی و کشف شده که نیاز به ارائه آگاهی و آموزش بیشتر به شهروندان است.
فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه فضای مجازی تعاملات فیزیکی، بین فردی و خانوادگی افراد را کاهش میدهد تصریح کرد: یکی از علتهای اصلی افزایش جرایم فضای مجازی اعتماد بیش از حد شهروندان به این موضوع است
وی افزود: پلیس فتای استان زنجان در ۱۱ ماه سال جاری، ۱۱ هزار نفر ساعت، جلسات آموزش همگانی در راستای ارتقای سواد رسانهای و دانش عمومی کاربران فضای مجازی در استان برگزار کرده است.
جهانبخش ادامه داد: جرایم سایبری در استان زنجان، در ۱۱ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۰ درصدی داشته و این در حالی است که با تلاش و افزایش توان فنی و علمی کارکنان پلیس فتا بیش از ۹۰ درصد از جرایم فضای مجازی استان زنجان کشف شده است.
جهانبخش پایین بودن سطح آگاهی و دانش را عامل مهم جرایم اینترنتی عنوان کرد و ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه از برنامههای مهم پلیس فتا است و آگاهسازی در طول سال انجام میشود.
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