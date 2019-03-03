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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

معاون دانشگاه محقق اردبیلی:

موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی ثبت بین‌المللی شد

موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی ثبت بین‌المللی شد

اردبیل - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از ثبت موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی در کمیته بین‌المللی موزه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل بضاعت‌پور پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: طی تلاش‌های چندین ماهه موزه تاریخ علوم دانشگاه و ارائه پرونده و مستندات، این موزه در کمیته بین المللی موزه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی شورای بین المللی موزه‌ها (ایکوم) به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در همین راستا موزه تاریخ علوم دانشگاه در پایگاه اطلاع رسانی این نهاد بین المللی ثبت و معرفی شده و در معرض دید جهانی قرار گرفته است.

بضاعت‌پور یادآور شد: این موزه به عنوان هشتمین موزه دانشگاهی از جمهوری اسلامی ایران و پنجمین موزه دانشگاهی از مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: پیش از این از مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موزه‌های مقدم و نگارستان از دانشگاه تهران، موزه برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و موزه تکنولوژی و تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز ثبت جهانی شده و سایر موزه‌ها نیز موزه ملی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، موزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و موزه تاریخ طبیعی دانشگاه فرهنگیان مشهد هستند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: افزایش تعاملات بین المللی موزه تاریخ علوم دانشگاه و استفاده از تجارب و حمایت‌های نهادهای بین المللی از نتایج این ثبت و عضویت خواهد بود.

کد مطلب 4557574
محمد میرزایی ناطق

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