به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل بضاعتپور پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: طی تلاشهای چندین ماهه موزه تاریخ علوم دانشگاه و ارائه پرونده و مستندات، این موزه در کمیته بین المللی موزهها و مجموعههای دانشگاهی شورای بین المللی موزهها (ایکوم) به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: در همین راستا موزه تاریخ علوم دانشگاه در پایگاه اطلاع رسانی این نهاد بین المللی ثبت و معرفی شده و در معرض دید جهانی قرار گرفته است.
بضاعتپور یادآور شد: این موزه به عنوان هشتمین موزه دانشگاهی از جمهوری اسلامی ایران و پنجمین موزه دانشگاهی از مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ثبت رسیده است.
وی یادآور شد: پیش از این از مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موزههای مقدم و نگارستان از دانشگاه تهران، موزه برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و موزه تکنولوژی و تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز ثبت جهانی شده و سایر موزهها نیز موزه ملی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، موزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و موزه تاریخ طبیعی دانشگاه فرهنگیان مشهد هستند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: افزایش تعاملات بین المللی موزه تاریخ علوم دانشگاه و استفاده از تجارب و حمایتهای نهادهای بین المللی از نتایج این ثبت و عضویت خواهد بود.
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