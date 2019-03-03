۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

حاجی دلیگانی:

مجلس بیانیه «گام دوم انقلاب» را به صورت دقیق بررسی کند

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس خواستار بررسی دقیق بیانیه گام دوم انقلاب در مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی با استناد به بند یک اصل ۱۱۰، گفت: مدتی است بیانیه مهم مقام معظم رهبری تحت عنوان گام دوم انقلاب اعلام شده است و ما چندین هفته درگیر بررسی لایحه بودجه بودیم و آن طور که باید و شاید فرصت بررسی آن فراهم نشد.

وی افزود: انتظار است که مجلس در این باره یک برنامه ریزی کند و این بیانیه رهبر معظم انقلاب را مورد بررسی و توجه جدی قرار دهد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار، گفت: بنده پیش از این هم اعلام کردم که مرکز پژوهش‌های مجلس به جای آنکه صرفاً از بیانیه گام دوم انقلاب حمایت کند، برنامه‌ای مدون در این باره تهیه کرده و در اختیار کمیسیون‌ها قرار دهد و کمیسیون‌ها با راهکارهای ارائه شده گام‌های اجرایی را در راستای عمل به بیانیه گام دوم انقلاب بردارند.

زهرا علیدادی

