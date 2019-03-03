۸ مسیر در جنوب سیستان و بلوچستان همچنان مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، عبدالرحمن شهنوازی اظهار داشت: براثر بارندگی ۱۰ تا ۱۱ اسفند در سراسر سیستان و بلوچستان ۹ مسیر ارتباطی در جنوب این استان مسدود شد.

وی ادامه داد: مسیر «دلگان - بزمان» یکی از مسیرهای مسدود شده سیلاب اخیر، بامداد امروز یکشنبه بر اثر فروکش کردن طغیان رودخانه بازگشایی شد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان افزود: اما همچنان ۸ مسیر شامل «دلگان - زهکلوت»، «دلگان - ایرانشهر»، «دلگان - هودیان»، «ایرانشهر - مهرستان»، «فنوج - رمشک»، «ایرانشهر - خیرآباد»، «پیشین - بازاچه مرزی پیشین» و «چاهان - زرآباد» در جنوب این استان مسدود است.

وی تصریح کرد: تلاش نیروهای راهداری و پلیس راه برای بازگشایی این مسیرها همچنان ادامه دارد.