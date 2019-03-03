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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان:

۸ مسیر در جنوب سیستان و بلوچستان همچنان مسدود است

۸ مسیر در جنوب سیستان و بلوچستان همچنان مسدود است

زاهدان- مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: همچنان ۸ مسیر در جنوب این استان که از دهم اسفند به دلیل طغیان رودخانه ها و سیلاب مسدود شده بود، بسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، عبدالرحمن شهنوازی اظهار داشت: براثر بارندگی ۱۰ تا ۱۱ اسفند در سراسر سیستان و بلوچستان ۹ مسیر ارتباطی در جنوب این استان مسدود شد.

وی ادامه داد: مسیر «دلگان - بزمان» یکی از مسیرهای مسدود شده سیلاب اخیر، بامداد امروز یکشنبه بر اثر فروکش کردن طغیان رودخانه بازگشایی شد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان افزود: اما همچنان ۸ مسیر شامل «دلگان - زهکلوت»، «دلگان - ایرانشهر»، «دلگان - هودیان»، «ایرانشهر - مهرستان»، «فنوج - رمشک»، «ایرانشهر - خیرآباد»، «پیشین - بازاچه مرزی پیشین» و «چاهان - زرآباد» در جنوب این استان مسدود است.

وی تصریح کرد: تلاش نیروهای راهداری و پلیس راه برای بازگشایی این مسیرها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 4557586

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