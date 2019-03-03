به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در جمع دانشآموزان دبیرستان دخترانه توحید قزوین اظهار کرد: خداوند در قرآن انسانها را به اقامه نماز تشویق کرده است و نماز خواندن تنها جلوهای از اقامه نماز است.
وی با بیان اینکه انسانهای با اراده و با فرهنگ میتوانند نماز را اقامه کنند، افزود: اقامه نماز نیازمند معرفت الهی است و با معرفت الهی انسانها شوق به نماز خواندن، و در نهایت اقامه نماز پیدا میکنند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین به تشریح سوره حمد پرداخت و ابراز کرد: پاسخ بسیاری از سوالات ما در سوره حمد آمده است و با فهم عمیق این سوره میتوانیم دریابیم که از کجا آمدهایم، توسط چه کسی آفریده شدهایم و سرانجام کار ما چه خواهد شد.
امام جمعه قزوین ادامه داد: انسان سؤالهای اساسی خود را میتواند به صورت اجمال در سوره حمد و به تفصیل از قرآن پیدا کند و اگر بتواند پاسخهای خود را از قرآن بگیرد، شوق به نماز و عبادت در او افزایش مییابد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه نماز از جنس قرآن است، گفت: خداوند قرآن را کریم معرفی میکند و انس با قرآن، انسان را پرورش میدهد و هر کسی میخواهد انسان حقیقی شود، میباید با قرآن انس و الفت بگیرد.
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