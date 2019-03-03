نصب شیرهای فشار شکن در مخزن ذخیره آب ۴ روستای ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ترکاشوند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه حفظ منابع آبی و آب تولید شده از الزامات است؛ گفت: در همین راستا با احداث حوضچه و نصب شیرهای فشار شکن در روستاها همواره سعی بر جلوگیری از هدر رفت آب داریم.

وی با اشاره به اینکه گاهی بخشی از آب تولید شده به وسیله نشتی‌های پنهان و آشکار هدر می‌رود؛ عنوان کرد: از آنجا که در برخی روستاها ارتفاع مخازن ذخیره آب از سطح روستا چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ متر است با احداث حوضچه‌ها، فشار روی شبکه توزیع آب را کمتر می‌کنیم تا از این طریق از نشتی‌های پنهان و آشکار نیز جلوگیری شود.

ترکاشوند با بیان اینکه در سال جاری احداث حوضچه و نصب شیرهای فشار شکن در ۴ روستای شهرستان ملایر، شامل روستاهای ازنا، جوزان، کلیل آباد و یکن آباد عملیاتی شد؛ عنوان کرد: در همین راستا ۶۷ میلیون تومان اعتبار، هزینه شد.

وی با تاکید بر اینکه شیرهای فشار شکن، به طور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می‌کنند، اظهار کرد: چنانچه در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را قطع می‌کند.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ملایر همچنین با اشاره به اینکه کاهش و تنظیم فشار خروجی به صورت اتوماتیک در محدوده فشار مجاز همزمان با نصب شیرهای فشار شکن امکان پذیر می‌شود، گفت: خوشبختانه با احداث حوضچه و نصب شیرهای فشار شکن توانستیم تعداد نشتی‌های پنهان و آشکار را در روستای جوزان از ۹۲ مورد به ۴۵ مورد و در ازنا از ۸۰ مورد به ۶۳ مورد کاهش دهیم.

وی عنوان کرد: بخشی از عملیات احداث حوضچه و نصب شیرهای فشار شکن در روستای یکن آباد ملایر به اتمام رسیده و مابقی در حال انجام است.