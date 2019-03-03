سعید آگشته در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نیازها و اولویتهای مردم را میشناسیم و آن را سرلوحهی تمامی اهداف و فعالیتهای خود قرار داده ایم، اظهار کرد: برخی گمان میکنند فعالیتهایی چون برگزاری جشنوارهها لطمهای به بیت المال مردم وارد میکند در حالی که چنین نیست و برگزاری جشنوارهای چون تخم مرغهای تزئینی آن هم برای اولین بار در شهر پرند و با هزینهای متعارف نشان دهنده اجحاف در حق و حقوق مردم نخواهد بود.
آگشته در پاسخ به اعتراض یکی از شهروندان در خصوص اجرای جشنواره تخم مرغهای تزئینی در آستانه نوروز ۹۸، با تاکید بر اینکه این اقدام به معنای حیف و میل کردن سرمایه و بیت المال مردم نیست، گفت: جشنواره تخم مرغهای تزئینی همه ساله در شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، قزوین، کاشان و … به شکل گستردهتر و با هزینههایی بیشتر از آنچه شهرداری پرند برای این امر در نظر گرفته است.
وی افزود: اجرای این جشنواره نه تنها اسراف بیت المال محسوب نمیشود بلکه اجرای چنین برنامههایی در راستای افزایش نشاط اجتماعی، ارتقا زیباییهای بصری، نمایان کردن هنر و خلاقیت در سطح خیابانهای شهر و نیز تشویق هنرمندان است. ضمن اینکه برای داشتن شهری شاداب با معیارهای استاندارد مجموعهای از اقدامات برنامه ریزی شده و متعارف بر اساس مبانی شهری و با رعایت اصول عرفی و شهری لازم است که اقدام تیم مدیریت شهری بر اساس همین وظایف و تکالیف قانونی انجام میشود.
شهردار پرند با تاکید بر اینکه با درک شرایط اقتصادی و اجتماعی، تمام سعی مدیریت شهری کنترل هزینهها و صرفه جویی منابع است، اذعان داشت: امیدواریم با تدبیر متولیان امور معیشتی، وضعیت معیشت مردم هم روز به روز بهتر شود.
آگشته با اشاره به اینکه اجرای جشنوارهها در آستانه نوروز از جمله اقدامات زیباسازی اکثر شهرداریهای کشور است، بیان داشت: با نزدیک شدن به فصل بهار جشنوارههای متنوعی همچون جشنواره هنرهای شهری، جشنواره المانهای نوروزی، جشنواره هفت سین و غیره در سراسر کشور برگزار میشود و اینکه امسال شهرداری پرند در نظر دارد متناسب با حال و هوای نوروز و در راستای اقدامات زیباسازی و منظر شهری خود جشنوارهای را برگزار کند الزاماً به معنای زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان عزیز نیست و در هر صورت شهرداری تکالیف سازمانی دارد که با جدیت آنها را پیگیری و تقدیم حضور مردم عزیز پرند میکند.
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