برپایی جشن امضای هفت اثر کتاب کوچه

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات «کتاب کوچه» آئین رونمایی و جشن امضای تازه‌ترین تولیدات خود را با حضور جمعی از مترجمین خود برگزار می‌کند.

این مراسم همزمان با انتشار تازه‌ترین اثر این نشر با عنوان «دختری که آینده را می‌دانست» با ترجمه مهسا خراسانی برگزار می‌شود.

در این مراسم علاوه بر این اثر رمان‌های «روح پدرم در باران پرواز کرد» و «پنجره روسی» با ترجمه بیتا ابراهیمی، «آواز اجساد بی‌گور» با ترجمه سعید کلاتی، «آخرین دختر» و چهره‌های «خاکستری» با ترجمه محبوبه حسین‌زاده و «خبرچین‌ها» با ترجمه پرناز طالبی با حضور مترجمان آثار رونمایی می‌شود.

همچنین جهان داستانی مؤلفان این آثار با حضور مترجمان آن‌ها به بحث گذاشته خواهد شد.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۵ اسفند، ساعت ۱۷ در «کتابفروشی هنوز» واقع در خیابان کریمخان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره ۱۳۴، طبقه دوم برگزار می‌شود.