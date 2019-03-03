امداد رسانی به بیش از ۳ هزار آسیب دیده سیلاب در سیستان و بلوچستان

رسول راشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براثر بارندگی‌های شدید ۱۰ و ۱۱ اسفند در سیستان و بلوچستان رودخانه‌های فصلی طغیان کردند و تعدادی از راه‌های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم دچار آبگرفتگی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: از همین رو تاکنون به سه هزار و ۲۶ فرد آسیب دیده ناشی از بارندگی شدید در سطح استان توسط جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان امداد رسانی انجام شده است.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر علاوه بر اسکان مردم درگیر طی این مدت ۸۶۶ تخته پتو، ۳۷۸ تخته موکت، ۱۹۸ دستگاه چادر، ۳۰ شعله وسایل گرمایشی و یک هزار و ۴۲۹ کیلوگرم نایلون بین افراد آسیب دیده در سطح استان سیستان و بلوچستان توزیع کردند.

راشکی با اشاره به اینکه تمام نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در سراسر سیستان و بلوچستان قبل از بروز بارندگی‌ها در استان در آماده باش کامل قرار گرفته بودند، تصریح کرد: نجات ۲۴۰ دستگاه خودروی گرفتار در سیلاب در شهرستان دلگان از دیگر اقدامات نیروهای هلال احمر در استان بود.