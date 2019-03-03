به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید بدیعی صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه استانی جشنواره بینالمللی فیلم رشد به میزبانی سالن سینما ابریشم گرمسار، ضمن بیان اینکه تحقق سند تحول بنیادین در نظام آموزشوپرورش پیگیری میشود، اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف در این سند بهرهگیری از انواع رسانهها و برگزاری اردوهای تفریحی و تربیتی در مدارس و کلاسهای درس است.
وی بابیان اینکه محتوای فیلم در فرآیند یادگیری دانش آموزان اثرگذار است، تصریح کرد: از فیلمهای این جشنواره میتوانیم برداشتهای گستردهای داشته باشیم و پیامهای آموزشی و اخلاقی را در اذهان کودکان و نوجوانان ماندگار سازیم.
مدیر اجرایی جشنواره فیلم رشد با اشاره به طرح گرافیکی پوستر چهل و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم رشد، خاطرنشان کرد: در این پوستر نمایی از ترکیب علم و هنر (ترکیب لنز دوربین و تلسکوپ) نشان دادهشده است.
بدیعی اضافه کرد: امروز صرف پرداختن به مسائل تئوری نمیتواند از دانش آموزان، افرادی خلاق و پویا بسازد بنابراین میبایست با بهرهگیری از زبان هنر استعدادهای نهفته در بین نوجوانان را بیدار و آن را در مسیر تعالی شکوفا کرد تا این امر بتواند در آینده منجر به پیشرفت کشور در زمینههای مختلف شود.
نظر شما