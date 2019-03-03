به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری صبح امروز یکشنبه در سی و سومین همایش تجلیل از برگزیدگان کشاورزی لرستان اظهار داشت: تولیدکنندگان کشاورزی نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی دارند، این نقش آفرینی میسر نیست مگر با همت و اراده‌ای که در وجود کشاورزان است.

وی با بیان اینکه نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی باید توأم با یکسری مراحل باشد، تصریح کرد: امروزه استفاده بیش از حد از سم و کود یکی از عوارض و مشکلاتی است که گریبان گیر همه شده است؛ کشاورزان باید در کاهش استفاده از سم و کود شیمیایی نهایت همکاری را داشته باشند تا هم در صادرات محصولات و هم در سلامت جامعه نقش آفرینی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات سطح جامعه ناشی از عدم رعایت برخی موارد در حوزه کشاورزی است، افزود: اگر هزینه‌های سلامت و درمان را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم می‌توانیم کمک بیشتری به سلامت و درمان مردم داشته باشیم.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۲۰۰ نانوایی سنگک داشتیم که قبلاً آزادپز بودند و آردهای آنها غیراستاندارد بود، گفت: این نانوایی‌ها را آرد سبوس دار یارانه‌ای دادیم، ضمناً در شورای آرد و نان تصویب شد تولید نان سالم داشته باشیم، قبلاً ۱۷ تا ۲۰ درصد سبوس گندم را می‌گرفتند که این میزان را به ۱۰ درصد کاهش دادیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در تولید گندم در سال‌های گذشته نسبت به میانگین کشوری تولید بالایی داشته‌ایم، تصریح کرد: امسال از ۱۷ طرحی که در سطح استان به تصویب کارگروه پژوهش و تحقیق رسید، ۶ مورد مربوط به کشاورزی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به اینکه ۱۲۰۰ هکتار گیاهان دارویی در سطح عرصه‌های طبیعی و ۱۷۰۰ هکتار درختان مثمر در اراضی شیبدار استان کشت شده است، یادآور شد: این میزان گیاهان دارویی و درختان مثمر به ۷ هزار هکتار باید برسد.