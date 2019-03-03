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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مطرح کرد؛

پاسخ شورا به اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه عوارض تردد کامیون‌ها

پاسخ شورا به اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه عوارض تردد کامیون‌ها

اعضای شورای شهر تهران پاسخ اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه تردد شبانه را بررسی و با ۱۹ رأی آن را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران در خصوص اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری تهران به مصوبه تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع شهر تهران در سال ۹۸ گفت: در این مصوبه مقرر کرده بودیم که شهرداری تهران نسبت به معرفی کامیون‌بارهایی که عوارض آنها بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد به پلیس راهور جهت توقیف اقدام کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: اعتراض هیأت تطبیق مانند اعتراضی که درخصوص لایحه عوارض طرح ترافیک داشت به کلمه توقیف است و به همین دلیل ما در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا کلمه توقیف را حذف و کلمه اعمال قانون را جایگزین آن کردیم. اصلاحیه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با ۱۹ رأی موافق و بدون مخالف تصویب شد.

کد مطلب 4557657
نورا حسینی

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