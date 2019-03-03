انتقاد مجدد «چاووش اوغلو» از تحریم های آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تی آرتی در خبری فوری از انتقاد «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گزارش داد.

چاووش اوغلو در ادامه گفت: ما این تحریم‌ها را تأیید نمی‌کنیم. این قبیل اقدامات بسیار پرخطر بوده و برای منطقه نیز خطرناک است که ایران در انزوا قرار بگیرد.

وی روز گذشته نیز در مراسمی با عنوان «تأثیر سیاست خارجی بر اهداف صادرات» در جمع اعضای اتاق بازرگانی و صنعت در استان بورسا گفته بود: اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران تصمیمی بسیار اشتباه بوده و کشورهای اروپایی هم با ترکیه در این زمینه هم نظر هستند.

وزیر خارجه ترکیه به اهمیت مناسبات اقتصادی میان کشورها اشاره کرد و ادامه داد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر ترکیه تأثیر منفی می‌گذارد. از این رو آنکارا به طور جدی برای ترغیب واشنگتن برای لغو این تحریم‌ها تلاش می‌کند.

وزیر خارجه ترکیه افزود: کشورهای اتحادیه اروپا می‌کوشند برای ایجاد راه‌های جایگزین برای شکستن محاصره یا عدم متضرر شدن از پیامدهای آن، پیش بروند.

ادامه دارد…