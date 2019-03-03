به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقی زاده در جمع خبرنگاران گفت: تا پایان سال تسهیلات سفر را برای ۲۰۰ هزار بازنشسته در نظر گرفته ایم که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه هر بازنشسته همراه یک نفر می‌تواند از این تسهیلات بهره مند شود، گفت: ۷۴۰ هزار تومان مبلغی است که برای سفر بازنشستگان در نظر گرفته شده و برای استفاده از هتل و مراکز اقامتی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی ۵۰ درصد به بازنشستگان تخفیف داده می‌شود.

وی گفت: از ابتدای اسفند ماه بازنشستگان یک ماه فرصت دارند که برای سفرهای نوروزی ثبت نام کنند که در سال آینده قصد داریم هم تعداد سفرها و هم تسهیلات را بیشتر کنیم که امیدواریم محقق شود.

تقی زاده همچنین در خصوص وام‌های ضروری بازنشستگان اظهار داشت: تاکنون ۱۳۵ هزار نفر وام خود را دریافت کرده اند و تا پایان سال نیز ۲۰۰ هزار بازنشسته وام ضروری ۵ میلیون تومانی را می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه برای وام‌های ضروری سال آینده از اول فروردین ماه ثبت نام آغاز می‌شود، گفت: در سال آینده نیز ۲۰۰ هزار نفر از این امکان برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مورد حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری تاکید کرد: بر اساس وعده سازمان برنامه و بودجه عیدی و حقوق بازنشستگان پرداخت شده است.

تقی زاده به بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اعتبار بیمه تکمیلی بر اساس دستور شریعتمداری وزیر رفاه از هزار میلیارد به ۱, ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و بر این اساس بازنشستگان از خدمات بیشتری برخوردار می‌شوند.

وی گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۲۱ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق هستند و میانگین حقوق این افراد به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است که امیدواریم در سال آینده بتوانیم با افزایش اعتبارات همسان سازی حقوق آنها را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ۳۵ هزار بازنشسته دارای بیماری خاص تحت پوشش قرار دارند که بیشتر خدمات بیمه تکمیلی به آنها ارائه می‌شود، گفت: ثبت نام فرزندان بازنشسته برای اشتغال مدتی است آغاز شده و تاکنون تعدادی از آنها مشغول به کار شده اند.