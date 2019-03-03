زوج ها خوب شنیدن را یاد بگیرند/ لزوم پرهیز از ایده آل گرایی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: امروزه یکی از چالش‌های بین زوجین کاهش قدرت گفتگو و گوش دادن مؤثر است.

عدم گوش دادن‌ها و فقدان توانایی ارتباط مؤثر با یکدیگر باعث ایجاد چالش‌های عمیق در خانواده‌ها می‌شود که ممکن است باعث ایجاد تنش و بعضاً طلاق در بین آنها شود.

در این خصوص یک کارشناس خانواده درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه زوج‌های جوان چگونه باهم صحبت کنند، افزود: ازدواج برای باهم ماندن است، جوانان اکثراً نه برای باهم ماندن بلکه برای بهم رسیدن تلاش می‌کنند.

احمد طرماح گفت: همان طور که راه‌های رسیدن به یکدیگر زیاد است، راه و روش زیادی برای باهم ماندن نیز وجود دارد.



طرماح با اشاره به اینکه زندگی همانند یک قطار است و در مسیر حرکت خود با موانع زیادی رو به رو است، بیان کرد: این قطار موانع را پشت سر می‌گذارد اما این موانع، مانع از حرکت آن نمی‌شود.

وی با بیان اینکه زوج‌هایی وجود دارند که اصلاً باهم دعوا نمی‌کنند، افزود: چراکه آنها راه‌های رسیدن به مقصود را پیدا کرده اند.

طرماح ادامه داد: زمانی که هدف و مقصد خود را پیدا کنید، راه رسیدن به آن را نیز پیدا می‌کنید، یافتن مقصد و هدف از دعواهای شما می کاهد و ما را برای بقا آماده می‌کند.

مشاور مرکز بهارنکوی شیراز گفت: اگر شاخصه جوانان بر مبنای اعتماد و حقیقت باشد برای باقی ماندن آماده می‌شوند، چرا که همه ما انسانیم و رفتار و گفتار همنوع خود را باور می‌کنیم.

وی با طرح این سوال که اگر ماشین شما در جاده تصادف کند، آیا آن را رها می‌کنید یا برای تعمیر و بازسازی آن تلاش می‌کنید؟ تاکید کرد: وقتی ماشین خراب می‌شود تمام تلاش خود را برای بازسازی آن انجام می‌دهید آیا زندگی و همسر شما این ارزش را ندارد؟ آیا همسر شما از ماشین شما کمتر هستند؟ چطور ماشین بی ارزشمان را کنار نمی‌گذاریم ولی همسرمان باارزش ترین داراییمان را رها می‌کنیم؟

طرماح در خصوص مشکلات بین زوج‌های جوان گفت: از ایده آل گرایی دوری کنیم، خیلی بهم نزدیک نباشیم، سرعتمان را با یکدیگر تنظیم کنیم، سعی نکنیم که همه چیز را باهم داشته باشیم.

این مشاور خانواده در خصوص ایده آل گرایی این چنین گفت: از ایده آل گرایی دوری کنیم چرا که در برخی موارد تصورات ما با تصدیقات ما نمی‌خواند.

طرماح اظهار داشت: در برخی زوج‌ها بعد از ازدواج تصورات آنها با تصدیقاتشان متفاوت است چراکه آنها به چیز دیگری فکر می‌کردند و حالا با چیز دیگری رو به رو می‌شوند.

زندگی و رفتار همسرمان را با دیگران مقایسه و قضاوت نکنیم

وی با اشاره به اینکه زندگی و رفتار همسرمان را با دیگران مقایسه و قضاوت نکنیم، گفت: بهتر است از زندگی دیگران فیلم بگیریم تا بخواهیم در لحظه از زندگی آنها عکس گرفته شود.

وی با بیان اینکه در رانندگی وقتی دو ماشین زیاد به هم نزدیک می‌شوند، دچار سانحه می‌شود، ادامه داد: زوج‌های جوان سعی نکنند که زیاد به هم نزدیک شوند.

طرماح با بیان اینکه دور تا دور افراد دایره‌های متعدد و متفاوتی وجود دارد، افرود: زن و شوهر قبل از ازدواج دایره‌های با قطر و رنگ متفاوت برای افراد مختلف زندگی خود دارند، اگر می‌خواهید دیده شوید سعی نکنید این دایره ها از بین ببرید.



مشاور مرکز بهارنکو شیراز با تاکید بر اینکه در دعواهایتان همسر خود را محدود نکنید و دایره‌های زندگی اش را از او نگیریم، گفت: دایره‌های متفاوت همسران را از بین نبرید چراکه این دایره ها شخصیت و ارزش همسر شما است.

طرماح با اشاره به اینکه محدودیت یکی دیگر از علل تنش بین افراد است، بیان کرد: با حفظ افراد و علایق همسران در زندگی دایره وجود خود را پررنگ‌تر و بزرگ‌تر می‌کنیم.

این مشاور خانواده عنوان کرد: زوج‌های جوان بهتر است سرعت خود را با یکدیگر تنظیم کنند، چرا که کسانی که با سرعت متعادل حرکت می‌کنند به آرامش می رسند.

طرماح بیان کرد: خواسته‌هایمان را یکباره به یکدیگر تحمیل نکنیم، چون با اجابت آن خواسته پایدار نخواهد بود.

به امید تغییر دادن وارد زندگی نشوید

وی اظهار داشت: به امید تغییر دادن وارد زندگی یکدیگر نشویم.

این مشاور خانواده با بیان اینکه در زندگی نخواهیم که همه چیز را باهم داشته باشیم، ادامه داد: این اتفاق آرامش و خوشبختی شما را از بین خواهد برد.

وی گفت: در زندگی مشترک قرار است که در کنار هم همه کم و کاستی‌ها را باهم جور کنیم.

طرماح در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: آدم‌ها می‌توانند با احساس نوع زندگی خودرا تغییر دهند.

وی افزود: علم سایکونروایمونولوژی تأثیر احساس بر رفتار است. زن و مرد می‌توانند با دعوا، قهر و حرف زدن دعواهای خود را کنترل کنند.



طرماح با بیان اینکه تعامل دو جنبه حرف زدن و گوش دادن دارد، گفت: آدم‌ها باید گوش سوم داشته باشند.

وی اظهار داشت: زوج‌ها در بحث‌های خود باید گوش دادن فعال و بعد فهمیدن را در نظر داشته باشند، چراکه بیشتر بحث‌ها بر سر نفهمیدن موضوع است‌.

این کارشناس خانواده با بیان اینکه در دعواهای خود خدا را وارد کنید، گفت: زن و مرد در مباحث نباید یکدیگر را سبک کنند.

طرماح یکی از مؤثرترین راه کارهای برای کاهش تنش و دعوا در بین زوجین را نحوه کلام و چگونگی کلام را عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بیش از بیان کلام نحوه کلام مهمتر است، گفت: چگونگی گفتن، کی گفتن، چقدر گفتن، از جمله راهکاربرای تقویت صبحت بین زوجین است.

این مشاور خانواده گفت: اثبات کردن کلام تنفر ایجاد می‌کند، پس بهتر از بجای اثبات کلام بیان کلام را در نظر بگیریم، چراکه بیان کلام بهتر از اثبات کلام است.

طرماح با اشاره به اینکه برخی مواقع همسران حرف یکدیگر را قبول دارند ولی در مقابل پافشاری به اثبات آن موضع گیری می‌کنند، تاکید کرد: این امر مانع از موضع گیری و مقاومت می‌شود.

گوش دادن یکی دیگر از راهکارهای افزایش قدرت صحبت و کاهش تنش در بین همسران

مشاور مرکز بهارنکو شیراز گوش دادن را یکی دیگر از راهکارهای افزایش قدرت صحبت و کاهش تنش در بین همسران بیان و اضافه کرد: بهتر این است که بیش از گفتن از شنیدن بهره ببریم.

وی با اشاره به اینکه شنیدن با گوش دادن فرق دارد، گفت: شنیدن فقط فضای فیزیکی ایجاد می‌کند، اما گوش دادن توجه، تمرکز، برقراری ارتباط با گوینده و همچنین انتخاب بیان خواننده اتفاق می‌افتد.

طرماح اظهار داشت: بهترین راهکار برای زوجین تمرین برای افزایش قدرت گوش دادن است، گوش دادن یعنی اینکه متوجه بشویم که آیا کلام طرف مقابل خود را فهمیده ایم یا نه و اینکه به طرف مقابل خود بفهمانیم که صحبت‌های او را فهمیده ایم؛ چراکه این امر بسیار مهم است.

او با بیان اینکه علت بیشتر بحث‌های بین زوجین خوب گوش ندادن است، ادامه داد: برخی مواقع طرفین حاضر به شنیدن و گوش دادن نیستند و فقط سعی دارند که یافته‌های ذهنی خود را منتقل کنند.

طرماح گفت: در گوش دادن آستانه صبر و تحمل زوجین افزایش پیدا می‌کند.

مشاور مرکز بهارنکو شیراز افزود: همسری که بیشتر می‌تواند گوش دهد فرصت ایده آل را اول برای خود و بعد برای دیگران ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: گوش ندادن به همسر تبعاتی چون ایجاد افسردگی، قطع ارتباط بین طرفین، انحرافات اخلاقی و غیره را در بر خواهد داشت.