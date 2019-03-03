پوشش ۹۹.۵ درصدی طرح غربالگری شنوایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد ظهر یکشنبه در آئین بزرگداشت یک دهه تلاش در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان در خراسانجنوبی اظهار کرد: اختلالات شنوایی از جمله شایعترین معلولیتهای مادرزادی است که با شناسایی در دوران نوزادی میتوان اقدامات بسیار مهمی برای توانبخشی فرد انجام داد.
وی با اشاره به اینکه اگر در حدود سه سالگی کم شنوایی را تشخیص بدهیم نمیتوان اقدامات توانبخشی تأثیرگذاری انجام داد، بیان کرد: از این جهت غربالگری شنوایی در بین نوزادان و شیرخوارگان بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل بهزیستی خراسانجنوبی با بیان اینکه طرح غربالگری شنوایی در خراسان جنوبی در سال ۸۷ با پوشش هشت درصدی آغاز شد، ادامه داد: در حال حاضر پوشش طرح در خراسان جنوبی به ۹۹.۵ درصد رسیده است.
عرب نژاد یادآور شد: در حال حاضر تمام زایشگاههای خراسان جنوبی به دستگاه شنوایی سنجی مجهز هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این جلسه اظهارکرد: در دنیا حدود ۴۶۰ میلیون نفر از کم شنوایی رنج میبرند که از این تعداد ۳۴ میلیون نفر کودک هستند.
وی بیان کرد: حدود سه تا پنج درصد جمعیت کشور دچار اختلالات شنوایی متوسط تا عمیق هستند و از هر هزار تولد هفت مورد شیوع کم شنوایی وجود دارد.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: سالانه در کشور حدود چهار تا پنج هزار کودک کم شنوا متولد میشود که با برنامههای غربالگری میتوان آنان را شناسایی کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای همکار سازمان بهداشت جهانی در طرح غربالگری شنوایی است، افزود: خراسانجنوبی با اینکه جز آخرین استانها در اجرا کردن طرح غربالگری شنوایی بود ولی در حال حاضر توانسته به پوشش نزدیک به ۱۰۰ درصدی در طرح برسد.
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