بازیکنان باتجربه تاثیرگذار هستند/ جای منشا بودم رفتارم بدتر بود!

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه استقلال نسبت به نیم فصل اول تحول بسیاری داشته است. نقش خارجیهای خوب و باکیفیت تأثیر به سزایی در روند تیمی استقلال گذاشته است. آنها بازیکنان با کیفیتی هستند که کاملاً با تیم هماهنگ شده و حتی در دیدار برابر فولاد به گلزنی هم دست پیدا کردهاند.
عنایتی در خصوص دیدار روز سه شنبه آبی پوشان برابر الدحیل قطر گفت: مطمئناً بازی سختی برای آبی پوشان خواهد بود. آنها همانند سال گذشته در یک گروه سخت قرار گرفتهاند ولی همیشه استقلال در سختترین شرایط بهترین عملکرد را داشته و مطمئناً میتواند با یک بازی منطقی و به دور از حساسیت، نتیجه مورد نظر را به دست بیاورد.
وی تاکید کرد: تیمهای عربی نسبت به گذشته در وقت کشی و حاشیه درست کردن بهتر شدهاند اما باز هم چنین رفتارهایی از آنها سر میزند و بازیکنان ما باید کاملاً حرفهای باشند و اجازه ندهند این اتفاقات و حواشی که به وجود میآید، تأثیر مستقیم در نتیجه دیدار داشته باشد. همیشه بازی برابر تیمهای عربی حساس است و نقش باتجربهها که بتوانند جوانها را به آرامش دعوت کرده و از حاشیهها دورشان کنند بسیار پررنگ خواهد بود.
رضا عنایتی در خصوص محرومیت گادوین منشا به دلیل اتفاقاتی که برای این بازیکن رخ داده است، گفت: این ضرب الاجل و زود تصمیم گرفتن تنها مختص فوتبال ایران است. بهتر بود قبل از هر چیز اجازه میدادند منشا هم صحبت کند، حرفهای او را بشنوند و بعد در مورد او تصمیم گیری کنند. کسانی که صحبتهای منشا را نشنیده به جای او تصمیم میگیرند، امیدوارم فقط لحظاتی خود را جای این بازیکن قرار دهند. کشیدن موی او از پشت سر توسط یک فردی که فکر میکند دیگران را میخنداند کاری بسیار زشت و ناپسند است و بالطبع او هم واکنش از خود نشان داده است.
مهاجم پیشین استقلال تاکید کرد: مطمئن باشید اگر من هم جای منشا بودم، رفتاری بدتر از این داشتم. حتی اگر شما هم جای منشا قرار داشتید همین رفتار را انجام میدادید. نمی دانم چرا بعضیها دچار جو گرفتگی میشوند و رفتاری را از خود نشان میدهند که باعث آزار دیگران میشود اما در مجموع اعتقاد دارم تصمیم گیری در مورد منشأ عجولانه بود. مطمئناً اگر آن فیلم پخش نمیشد هیچکس متوجه این موضوع نمیشد اما حالا که این اتفاق رخ داده، مسئولان کمیته اخلاق باید ابتدا حرف این بازیکن را گوش میدادند بعد در مورد او تصمیم میگرفتند.
عنایتی در پایان و در پاسخ به این پرسش که نتیجه دیدار استقلال برابر الدحیل را چگونه پیش بینی میکنید، گفت: بازی سختی است. اما امیدوارم تمام تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان مثل استقلال، ذوب آهن و پرسپولیس که نام ایران را یدک می کشند در لیگ قهرمانان موفق باشند خصوصاً استقلال که قلباً دوستش دارم و امیدوارم که بتواند برابر الدحیل و دیگر تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان سربلند بیرون بیاید.
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