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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

مسابقات قهرمانی آسیا تایلند - ۲۰۱۹؛

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی اعلام شد

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی اعلام شد

کادرفنی تیم ملی فوتبال ساحلی ۱۲ بازیکن را برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ به اردوی پایانی تیم ملی فوتبال ساحلی فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا (انتخابی جام جهانی پاراگوئه) با حضور پانزده تیم از ۱۶ الی ۲۶ اسفند به میزبانی تایلند برگزار می‌شود.

بر همین اساس، پس از برگزاری چهار مرحله اردوی داخلی در استان‌های بوشهر، هرمزگان و تهران در نهایت ۱۲ بازیکن اعزامی به تایلند مشخص شدند. نفرات دعوت شده پس از برگزاری دو نوبت تمرینی در روزهای دوشنبه و سه شنبه (۱۳ و ۱۴ اسفند) در نهایت ساعت ۲۱:۴۵ روز سه شنبه (۱۴ اسفند) عازم تایلند خواهند شد.

اسامی نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ به شرح زیر است:

محمد احمدزاده، مسلم مسیگر، پیمان حسینی، امیرحسین اکبری، محمدعلی مختاری، حمید بهزادپور، مصطفی کیانی، محمد مرادی، علی میرشکاری، سعید پیرامون، مهدی شیرمحمدی و محمد معصومی زاده.

شاگردان مارکو اوکتاویو در گروه چهارم مسابقات با تیم‌های ملی عراق و عمان همگروه هستند.

برنامه مسابقات در مرحله گروهی به شرح زیر است: (ساعت‌ها به وقت ایران است)

مرحله گروهی:

روز جمعه ۱۷ اسفند ۹۷
عراق – ایران از ساعت ۱۵:۳۰

روز سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷
ایران - عمان از ساعت ۱۵:۳۰

کد مطلب 4557910

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