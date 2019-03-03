پیام گام دوم انقلاب نگاه دقیقی به آینده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مبلغی اظهار داشت: پیش بینی میشود تا مدت نه چندان زیادی، بتوانیم اعطای گواهی حلال را در یک چارچوب منضبط، اساسی و مرتبط با شرع از یک سو و تکنیکهای فنی از سوی دیگر، توسعه دهیم و در نتیجه، خلأهای موجود در این زمینه به حول و قوه الهی برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته میشود، ما در زمینه حلال در نقطه انفعال قرار داریم و دچار خلأ میباشیم، درست است ولی کشور ما میتواند تحرک بیشتری در این زمینه پیدا کند و با قانون اخیر مجلس شورای اسلامی، زمینه رفع خلأها فراهم شده است.
وی ادامه داد: این قانون این مجال را فراهم کرده و اعطای گواهی حلال در یک چارچوب منضبط قرار میگیرد و باید با جهاد کشاورزی هماهنگی لازم در این زمینه صورت بگیرد تا این حرکت به نفع کشور زودتر به سامان برسد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون گام دوم انقلاب نیز گفت: پیام معظم له در ارتباط با گام دوم انقلاب، نگاه دقیقی به آینده دارد و باید این پیام، مفاهیم نهفته و کلید واژههای آن را استخراج و مبنا قرار دهیم.
آیت الله مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اصولاً منطق قرآن مفاهیم اجتماعی بلندی دارد که به صورت گسترده، عمیق، پرلایه و به شدت اجتماعی ارائه شده است، ولی گاهی ما در ذهنیت مان، این مفاهیم بلند اجتماعی را به صورت متمرکز بر یک یا چند بعد محدود نگاه میکنیم و ابعاد عظیم، وسیع و گسترده آن را در نظر نمیگیریم.
وی به عنوان نمونه به مساله شهادت، صدقه و جهاد اشاره کرد و گفت: شهادت در نگاه قرآن، مفهوم بسیار گستردهای است که هیچ مفهومی به اندازه آن بعد اجتماعی تأثیرگذاری ندارد، از شهادت به معنای حقوقی آن گرفته (واشهدوا ذوی عدل منکم) تا شهادت در راه خدا (ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله) و تا شهادت اجتماعی به معنای انضمام اجتماعی همه به همه ابعاد و اضلاع این مفهوم اجتماعی را شک میدهد.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: در این مفهوم مجموعهها به هم متصل میشوند و حتی یک ملت یا امت میتواند عنوان شاهد به خود بگیرد. (وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً) و متصف شدن پیامبر اسلام (ص) به عنوان شهید از همین خاستگاه برمی خیزد.
آیت الله مبلغی به مفهوم صدقه اشاره کرد و گفت: ما به صدقه به چشم مفهومی تک بعدی مینگریم در حالی که صدقه در اسلام یک مفهوم عظیم، وسیع و شامل فعالیتهای اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: در اسلام مفاهیم، با ابعاد اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، دنیوی و اخروی شکل گرفتهاند ولی ما گاه یک بعد از این ابعاد را میگیریم و آن مفهوم را از خاصیت و اعتبار میاندازیم و تأثیرگذاری و بالیدن آن در مسیر جامعه را از آن میگیریم.
آیت الله مبلغی به مفهوم جهاد اشاره کرد و گفت: جهاد در نگاه اسلام گستردهترین دامنهها را به خود اختصاص داده است، جهاد یعنی بذل تمام جهد، وسع و کوششی که در اختیار انسان است که با خیرخواهی و با تمام اقتدار و امکانات آن را به انجام میرساند.
وی ادامه داد: این جهاد در همه عرصهها میتواند حضور پیدا کند از زندگی پاک گرفته که در روایات آمده "بهترین جهاد عفت است"، تا فعالیتهای اقتصادی، تهذیب نفس، …و، و مبارزه در برابر ظلم ما باید مفاهیم اسلامی را آنگونه که قرآن میخواهد باز تعریف کنیم.
آیت الله مبلغی اظهار داشت: در ابتدای انقلاب، به درستی جهاد را به سازندگی مرتبط کردند، جهاد در اسلام یک بخش آن، ساختن است و این ساختن جز جهاد مقدس تلقی میشود و امروزه که جهاد سازندگی را مرور میکنیم نمیتوانیم ابعاد این خدمات را تقدیر، شناسایی، عرضه و منعکس کنیم.
وی ادامه داد: جهاد سازندگی و کشاورزی بزرگتر از آن است که در یک نمایشگاه بگنجد، آنقدر در کوی و برزن، روستاها، شهرها، جهادگران مخلص بی ادعا، شب و روز این همه زحمات طاقت فرسا را به عمل آوردهاند که قابل نمایش در یک نمایشگاه نیستند.
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