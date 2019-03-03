استقرار ۱۱۰ پایگاه جشن نیکوکاری در گیلان/۳۵۰ هزار پاکت توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوادزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن هفته احسان و نیکوکاری که در رشت برگزار شد، اظهار کرد: جشن و نیکوکاری با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند در آستانه عید نوروز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشن به مدت سه روز همزمان با سراسر کشور در استان گیلان نیز برگزار می‌شود، افزود: ۱۱۰ پایگاه برای جمع آوری کمک‌های مردمی و خیران در سراسر استان گیلان برپا می‌شود.

جواد زاده در ادامه با بیان اینکه جشن نیکوکاری در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ اسفندماه برگزار می‌شود، گفت: از این تعداد پایگاه ۹۶ پایگاه ثابت و ۱۶ پایگاه نیز به صورت سیار آماده دریافت کمک‌های مردمی استان گیلان هستند.

وی با اشاره به اینکه امسال جشن نیکوکاری با شعار «عیدی برای همه» برگزار می‌شود، بیان‌کرد: وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسیما، سازمان دانش‌آموزی، سازمان و مراکز نیکوکاری محله در برگزاری هر چه باشکوه‌تر این جشن ملی مشارکت می‌کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گیلان همچنین از توزیع ۳۵۰ هزار پاکت نیکوکاری در هزار و ۳۰۰ مدرسه استان اشاره و تصریح‌کرد: کمک‌های جمع آوری شده در میان دانش آموزان همان مدارس توزیع می‌شود.

جوادزاده در ادامه با اشاره به راه‌های پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی، اظهار کرد: نیکوکاران با شماره‌گیری *۸۸۷۷*۰۱#، همچنین شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ نزد بانک ملی می‌توانند کمک‌های خود را برای نیازمندان به ویژه ایتام و محسنین اهدا کنند.