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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

کتاب «حلوای عروسی» رونمایی می‌شود

کتاب «حلوای عروسی» رونمایی می‌شود

آیین رونمایی از کتاب «حلوای عروسی» در فرهنگسرای رضوان برگزار می‌شود

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به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «حلوای عروسی» شرح زندگینامه داستانی شهید محمدرضا مرادی که توسط انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ساعت ۱۰:۳۰ با حضور خانواده شهید و همچنین همسر شهید اصغر وصالی در فرهنگسرای رضوان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

شهید محمدرضا مرادی از جمله پاسدارانی بود که به فرماندهی اصغر وصالی گروه دستمال سرخ‌ها را تشکیل دادند و با همراهی شهید چمران در آزادسازی پاوه نقش بسزایی ایفا کردند.

فرهنگسرای رضوان در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) واقع شده است.

کد مطلب 4558086
حمید نورشمسی

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