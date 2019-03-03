۱۴۵ میلیارد ریال دراجرای طرحهای آبخیزداری استان قزوین هزینه میشود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسداللهی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی استان قزوین در محل این اداره گفت: وضعیت منابع طبیعی در کشور مطلوب نیست و به دلیل خشم طبیعت شرایط برای ما سخت شده است.
وی افزود: چون در گذشته با طبیعت نامهربان بودیم واکنش زمین و طبیعت به رفتار ما در اشکال مختلف خود را نشان داده است و امروز رسالت ما بسیار سنگین شده و باید از این ثروتهای خدادادی صیانت کنیم.
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین بیان کرد: ۶۱ درصد عرصههای استان را منابع طبعی تشکیل داده اما برای حفظ آن با چالشهای زیادی مواجهیم و باید برای مقابله با بحران آب، سیل و ریزگرد برنامه ریزی کنیم و مدیریت مناسبی داشته باشیم.
اسداللهی تصریح کرد: در همه زمینهها همه ما مسئولیت داریم و به نظر میرسد چون در حوزه آب از نقش منابع طبیعی غفلت شده در کنترل سیلابها و تقویت سفرههای آبخوان با چالشهای زیادی مواجهیم و با فرونشست زمین در برخی مناطق اتان روبرو شدهایم.
اجرای طرحهای آبخیزداری برای صیانت از منابع طبیعی
اسداللهی بیان کرد: با کنترل بحرانهای ایجاد شده در زمینه فرونشست زمین، افت آبهای زیرزمینی، افزایش خشکسالی و کاهش منابع آبی باید بتوانیم شرایط بهتری برای آیندگان ایجاد کنیم که در این راستا برای کنترل اقدام کردهایم و در بخش آبخیزداری امسال به دلیل بحران آب اعتبارات خوبی از سوی مجلس اختصاص داده شد که موجب شد امید در زندگی را با اجرای طرحهای آبخیزداری زنده کنیم و قنواتی که آبدهی آنها صفر بود به جریان افتاد و از تخریب باغات جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرحهای آبخیزداری پیش بینی شده که در ۴ حوزه در شهرستانهای آبیک، البرز، آوج و قزوین عملیاتی میشود.
اسداللهی گفت: با اجرای این طرحها بیش از ۷۰ هزار هکتار ار اراضی منابع طبیعی تحت پوشش قرار گرفت و با اختصاص ۱۱ میلیارد تومان در حوزه آبخیزداری حدود ۴۰ هزار مترمکعب کار سازهای انجام شد.
وی اظهار داشت: کار سازهای تأخیری است و سیل را کنترل و از فرسایش خاک جلوگیری و تخریب رودخانههای اطراف باغستانها نیز جلوگیری میکند و موجب میشود روان آبها در سفرههای زیرزمینی تزریق شود.
اسداللهی یادآور شد: با اجرای طرحهای آبخیزداری میزان آب دهی قناتها بیشتر و کنترل سیلابها محقق شده که امسال در شهرستانهای بوئین زهرا و آبیک هم این کار انجام میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین بیان کرد: سازههای ما تا ۷۰ درصد جلوی سیل را میگیرد و شتاب آن را کاهش میدهد و این کار از وارد شدن خسارتهای بیشتر به منابع طبیعی جلوگیری میکند.
وی اضافه کرد: در بخش فنی در سال اول عملیات بیولوژیک در بیش از ۲۶۷۳ هکتار از منابع طبیعی برای احیای مرتع با بذرپاشی در مزارع، قرق مراتع با مشارکت مردم انجام شد.
اسداللهی یاد آورشد: طرح قرق مراتع در تاکستان و بویین زهرا انجام شده تا به یک مرتع خوب تبدیل شود و جنگل کاری در ۲۸۵ هکتار در ۴ حوزه نیز انجام شده است.
وی بیان کرد: مدیریت چرا در ۴۰ هزار هکتار از مراتع برای کنترل آنها صورت گرفته که در حال حاضر با چرای بی رویه در الموت و کوهین مواجهیم که مدیریت خواهیم کرد زیرا سیاست ما تذکر برای خروج دام غیرمجاز از مراتع است.
توزیع ۳۵۰ هزار اصله نهال
اسداللهی گفت: ۲۵۰ هزار نهال در استان تولید شده و امسال درصددیم بیش از ۳۵۰ هزار نهال در استان توزیع کنیم و کسانی که نهال زبادی درخواست کنند باید نقشه کار داشته باشند و چاله کنده شود تا نهال حیف و میل نشود.
وی اضافه کرد: در حاشیه سد نهب ۹۰ هکتار از اراضی جنگل کاری میشود که ۱۱۰ میلیون تومان توسط خیرین هزینه میشود و یک تفاهم نامه با راهداری منعقد شده تا ۱۵ کیلومتر از اتوبان قزوین به زنجان درخت کاری میشود که در این مسیر حدود ۱۵ هزار اصله نهال غرس میشود.
اسداللهی تصریح کرد: همچنین در اتوبان قزوین به رشت هم برنامه داریم که ۱۵ کیلومتر در این مسیر جنگل کاری خواهد شد.
وی اضافه کرد: یکی از کارهای مهم مبارزه با آفاتی است که در جنگل دیده میشود که در این راستا ۱۲ هزار اصله درخت از انگل دارواش پاکسازی شده که ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.
اسداللهی اظهار داشت: در استان قزوین ۲۸ هزار هکتار جنگل در دو منطقه الموت شرقی و غربی داریم که فقط در طارم ۱۲ هزار هکتار جنگل موجود است که حفظ آن از برنامههای مهم این اداره است.
وی اضافه کرد: قاجاق چوب و قطع درخت در استان نداریم و تنفس اعلام شده در جنگل هم موجب شد برخی درختان باغات قدیمی را قطع کنند.
اجرای طرح کاداستر در منابع طبیعی
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین اظهار داشت: امسال طرح کاداستر در ۱۰۰ هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی با ۲۲۷ میلیون تومان هزینه اجرا شده که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی گفت: اجرای طرح کمربند حفاظتی در ۳ کیلومتر مسیر قزوین به آبیک، بازسازی معادن در ۱۲.۵ هکتار از اراضی دیگر کارهای انجام شده است.
اسداللهی یادآورشد: تهیه سند تک برگی در سطح ۲۱ هزار هکتار به پایان رسیده است.
وقوع ۴۳ فقره حریق در منابع طبیعی استان
اسداللهی بیان کرد: در حوزه یگان حفاظت و اطفای حریق امسال ۴۳ فقره در ۱۳۸ هکتار حریق در مراتع صورت گرفت و سال قبل ۶۵ فقره در ۳۷۳ هکتار حریق داشتیم که بخشی قابل بازگشت است.
وی اظهار داشت: برای کاهش خسارات ناشی از حریق روستاییان توجیه شدهاند تا در اطفای حریق کمک کنند و در کنار آن امکانات اطفای حریق تأمین شده اما باید افراد در محل حضور داشته باشند تا مهار آتش تسریع شود.
اسداللهی اضافه کرد: سال قبل ۲۰ دستگاه دمنده خریداری شده و تعدادی آتش کوب هم تهیه شد و امسال هم ۱۴ دستگاه دوربین نظارتی در مناطق جنگلی و حساس نصب خواهد شد.
وی اظهار داشت: امسال ۸۴۶ هکتار از عرصهها که تصرف شده بود با حکم قضائی رفع تصرف شد.
اسداللهی در خصوص مهار بیابانهای استان هم گفت: برای کنترل اراضی بیابانی در سفر ریاست جمهوری اعتبارات خاصی داده شد که در محدوده آبیک و بوئین زهرا کار مراقبت در ۶ هزار هکتار انجام شده است ولی برای سال اینده اعتبار مناسبی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین تصریح کرد: با اقدامات انجام شده خوشبختانه روند بیابان زایی در استان متوقف شده و در اطراف روستای پاپلی سفلی بسیار خوب این پدیده کنترل شده است.
وی از اجرای طرح درختکاری در استان خبر داد و اظهارداشت: به مناسبت ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری با کمک شهرداری در پارک امام علی صدها درخت غرس خواهد شد.
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